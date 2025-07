Batterie residenziali, un mercato europeo a più velocità Redazione QualEnergia.it

Le installazioni di accumuli sotto 20 kWh rallentano in Germania e Italia, crescono in mercati "emergenti" come Olanda e Svezia. Prezzi in discesa. Analisi e tendenze di EUPD Research.

Il mercato europeo dei sistemi di accumulo elettrico nel segmento residenziale continua a crescere nel 2025, grazie al calo dei prezzi delle batterie e ad altri fattori (politiche di sostegno, diffusione del fotovoltaico, incremento dell’autoconsumo energetico). Ci sono però delle differenze tra mercati più maturi, come Germania e Italia, dove la crescita rallenta, e Paesi […] Questo contenuto è riservato agli Abbonati QualEnergia.it PRO Sei abbonato PRO? Sei abbonato PRO? Accedi con le tue credenziali . Non sei abbonato PRO? Scopri i servizi dell'abbonamento annuale: provalo gratis per 10 giorni o abbonati subito

