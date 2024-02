Batterie al litio del futuro: arriva quella “super densa” con micro particelle di silicio Redazione QualEnergia.it

Un team di ricerca coreano ha sviluppato una piccola batteria che, se prodotta in scala più grande, sarebbe in grado di far percorrere mille km a un veicolo elettrico.

Sviluppare una batteria “super densa” dal punto di vista energetico, in grado di far percorrere a un’auto elettrica mille chilometri con una singola ricarica. È l’obiettivo cui aspirano molti ricercatori in tutto il mondo, tramite sperimentazioni sui materiali e sulle composizioni chimiche delle batterie, al fine di aumentare sensibilmente la loro efficienza e autonomia a […] Questo contenuto è riservato agli Abbonati QualEnergia.it PRO

