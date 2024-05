Agrivoltaico Pnrr: verso un bando con una scarsa partecipazione

Le regole operative hanno alcune criticità, ma il problema principale che gli operatori devono affrontare per partecipare al bando Pnrr per l’agrivoltaico sono i tempi. Pertanto, la previsione è quella di una scarsa adesione, soprattutto nelle le aste per gli impianti oltre il megawatt di potenza. Il motivo è semplice. Il decreto che regola l’accesso […]