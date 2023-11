Agrivoltaico, ok della Commissione europea agli incentivi italiani

La Commissione europea ha approvato, ai sensi delle norme dell’Ue in materia di aiuti di Stato, i nuovi incentivi per l’agrivoltaico che il governo italiano sta per introdurre nell’ambito del Pnrr. Si tratta di 1,7 miliardi di euro complessivi: il regime italiano, che durerà fino al 31 dicembre 2024, sarà parzialmente finanziato tramite il dispositivo […]