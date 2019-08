1 Agosto 2019

Milano, 25-26 Settembre 2019

Nell’ambito di That’s Mobility il convegno di presentazione del “Smart Mobility Report 2019” (mercoledì 25 settembre)



Centro Congressi MiCo di FieraMilano – Via Gattamelata 5, Milano

La presentazione dello Smart Mobility Report – che si pone in continuità con i precedenti E-Mobility Report – intende affrontare due dei principali “macro-trend” che stanno ridisegnando il mondo della mobilità, ossia l’elettrificazione e la condivisione (sharing).

In particolare, saranno analizzati i seguenti temi:

L’evoluzione del mercato della “smart mobility” a livello mondiale, europeo ed italiano, con particolare riferimento alle autovetture ed alle altre tipologie di veicolo (biciclette, bus, scooter, etc.), sia privati che in modalità “sharing”;

La diffusione dell’infrastruttura di ricarica per i veicoli elettrici a livello mondiale, europeo ed italiano;

Il quadro normativo a supporto della diffusione dei veicoli elettrici e dell’infrastruttura di ricarica in Italia;

L’offerta di auto elettriche e sua evoluzione attesa;

L’analisi comparativa delle emissioni del veicolo elettrico rispetto ad altre alimentazioni, lungo l’intero ciclo di vita di un veicolo;

Il potenziale di diffusione di veicoli elettrici e dell’infrastruttura di ricarica in Italia.

Questi gli obiettivi del convegno di presentazione dei risultati dello Smart Mobility Report ed. 2019, che coinvolgerà come sempre nel dibattito le imprese Partner della ricerca per discutere e approfondire le analisi svolte e renderle strumento di lavoro per tutti coloro che operano o intendono operare nell’ambito specifico oggetto dello studio.

Smart Mobility Report sarà presentato nell’ambito di That’s Mobility, la Conference&Exhibition organizzata da Energy & Strategy Group e Reed Exhibitions Italia che si terrà il 25 e 26 settembre presso il Centro Congressi MiCo di FieraMilano.

Registrazione al convegno

Per informazioni: www.thatsmobility.it