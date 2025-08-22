SGRE 2025 – Seconda edizione degli Stati Generali del Rinnovamento Energetico
Organizzato da Rete IRENE, presso BASE Milano, Gate C, dalle ore 10,30 alle 17,30.
Un evento che riunisce tecnici, amministratori, imprese e organizzazioni per affrontare in modo operativo le sfide della transizione energetica nel patrimonio edilizio esistente.
Un contenitore studiato sul professionista della riqualificazione degli edifici, figura chiave nella trasformazione del patrimonio edilizio esistente.
Una giornata progettata non per ascoltare passivamente, ma per intervenire, confrontarsi e attivare soluzioni concrete:
- Casi reali, strumenti decisionali e percorsi pratici.
- Tavoli di lavoro tematici, costruiti attorno ai bisogni di chi ogni giorno lavora sul campo
Per informazioni e iscrizioni: https://sgre.reteirene.it/