SolarStorage & Solar4Industry

Il tour 2024 di ITALIA SOLARE debutta con due tematiche che sono determinanti per il settore fotovoltaico nel 2024:

Sono sempre di più le PMI italiane che stanno adottando sistemi di produzione di energia dedicati all’autoconsumo in modo da garantire prezzi costanti dell’elettricità. Impianti fotovoltaici abbinati a sistemi di accumulo sono i candidati principali a soddisfare questa esigenza.

Se da un lato, la convenienza dei sistemi di accumulo per le PMI è limitata ad alcuni casi specifici, dall’altro, con la fine dello scambio sul posto e l’inarrestabile discesa dei prezzi delle batterie si profilano all’orizzonte interessanti novità anche in virtù della possibilità di utilizzare i sistemi di accumulo per fornire i servizi di rete.

Durante il convegno si analizzeranno tutte le opportunità di sviluppo che si stanno aprendo in questo ambito insieme a relatori ed esperti di settore.

Per informazioni: Italia Solare Tour 2024