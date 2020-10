21 Ottobre 2020

Convegno in streaming: Smart Mobility Report 2020 – 29 ottobre 2020 – ore 9,30-13,30

L’edizione 2020 dello Smart Mobility Report intende affrontare alcuni dei principali “macro-trend” che stanno ridisegnando il mondo della mobilità verso la cosiddetta “smart mobility” (elettrificazione, condivisione, guida autonoma), secondo diverse prospettive fra loro complementari, ossia “tecnologica”, “normativa” e “di mercato”.

In particolare, saranno analizzati i seguenti temi:

L’evoluzione del mercato della “smart mobility” in Italia e nel Mondo, con particolare riferimento ai trend di “electrification”, “sharing” and “autonomous driving”;

La diffusione dell’infrastruttura di ricarica dei veicoli elettrici in Italia e nel Mondo;

La filiera del servizio di ricarica in Italia, con particolare riferimento ai modelli di business degli operatori;

Il Total Cost of Ownership di un’auto elettrica in molteplici contesti d’uso, offrendo un’analisi comparativa rispetto ad altre alimentazioni;

La prospettiva degli utilizzatori finali della mobilità elettrica, con particolare riferimento ai driver ed alle barriere all’acquisto di un veicolo elettrico ed alle modalità di utilizzo dei veicoli elettrici e dell’infrastruttura di ricarica;

Il potenziale di diffusione delle auto elettriche e dell’infrastruttura di ricarica in Italia.

Questi gli obiettivi del convegno di presentazione dei risultati dello Smart Mobility Report ed. 2020, che coinvolgerà come sempre nel dibattito le imprese Partner della ricerca per discutere e approfondire le analisi svolte e renderle strumento di lavoro per tutti coloro che operano o intendono operare nell’ambito specifico oggetto dello studio.

Programma

Ore 9.30: Apertura dei lavori – Prof. Umberto Bertelè, Politecnico di Milano School of Management

Ore 9.40: Presentazione Report – “La Smart Mobility in Italia e nel Mondo alla prova del Covid: la prospettiva di technology provider e car manufacturer” – Prof. Vittorio Chiesa, Energy & Strategy, Politecnico di Milano School of Management

Ore 10.00: Prima Tavola Rotonda – Discutono e dibattono i Partner della Ricerca

Modera: Ing. Cristian Pulitano, Energy & Strategy, Politecnico di Milano School of Management

Partecipano: BMW GROUP, ORBIS ITALIA, SCAME PARRE, VOLKSWAGEN, YESS.ENERGY – Friem Group

Ore 10.40: Presentazione Report – “La filiera della ricarica dei veicoli elettrici: modelli di business a confronto”

Prof. Simone Franzò, Energy & Strategy, Politecnico di Milano School of Management

Ore 11.00: Seconda Tavola Rotonda – Discutono e dibattono i Partner della Ricerca

Modera: Ing. Cristian Pulitano, Energy & Strategy, Politecnico di Milano School of Management

Partecipano: ALGOWATT, CESI, ROSI LAB, ZAPGRID

Ore 11.40: Presentazione Report – “Le prospettive attese della Smart Mobility in Italia: i “conti” tornano?”

Prof. Simone Franzò, Energy & Strategy, Politecnico di Milano School of Management

Ore 12.00: Terza Tavola Rotonda – Discutono e dibattono i Partner della Ricerca

Modera: Ing. Cristian Pulitano, Energy & Strategy, Politecnico di Milano School of Management

Partecipano ALPIQ ENERGIA ITALIA, BE CHARGE, EDISON, ENEL X, ENI, NEOGY

Ore 13.00: Intervento di chiusura

Ore 13.15: Chiusura dei lavori

ISCRIZIONE