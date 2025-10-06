INFODATA ENERGIA

Home > Eventi >Smart Building Expo 2025

Smart Building Expo 2025

  • 6 Ottobre 2025

Milano, 19-21 Novembre 2025

Smart Building Italia organizza l’evento “Smart Building Expo 2025

Da mercoledì 19 a venerdì 21 novembre 2025

Smart Building Expo è un evento europeo dedicato alla twin transition digitale ed energetica degli edifici e delle città, un’iniziativa che dal 2016 raccoglie il meglio dell’innovazione in un’unica piattaforma.

La manifestazione si concentra su digitalizzazione, efficientamento energetico, elettrificazione e building automation, temi centrali dove le soluzioni più avanzate prendono vita, favorendo la creazione di partnership strategiche e concrete opportunità di business.

L’evento si svolgerà presso la Fiera di Milano.

Programma: Smart Building Expo

