Smart Building Italia organizza l’evento “Smart Building Expo 2025”
Da mercoledì 19 a venerdì 21 novembre 2025
Smart Building Expo è un evento europeo dedicato alla twin transition digitale ed energetica degli edifici e delle città, un’iniziativa che dal 2016 raccoglie il meglio dell’innovazione in un’unica piattaforma.
La manifestazione si concentra su digitalizzazione, efficientamento energetico, elettrificazione e building automation, temi centrali dove le soluzioni più avanzate prendono vita, favorendo la creazione di partnership strategiche e concrete opportunità di business.
L’evento si svolgerà presso la Fiera di Milano.
Programma: Smart Building Expo