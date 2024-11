Nell’ambito di KEY 2025, giovedì 6 marzo, dalle 10 alle 11:30, presso la Sala Tiglio in Hall Ovest del quartiere fieristico di Rimini,avrà luogo il workshop a cura di QualEnergia.it “Pompe di calore elettriche per il settore residenziale” tenuto dall’ing. Samuele Trento e dall’ing. Paolo Savoia.

Il workshop è un’introduzione alla progettazione e all’installazione di impianti a pompa di calore domestici per uscire completamente dal gas.

Un corretto percorso per trasformare gli edifici in sistemi senza combustibile fossile deve prevedere però le seguenti tappe: ideazione, progettazione, installazione, messa in servizio, gestione e manutenzione.

Ideazione e progettazione: i passi fondamentali – ing. P. Savoia

Sbagliare l’ideazione compromette i passi successivi, allontanando dalla meta. Come ad esempio prevedere un terminale inadatto per il fabbricato e per il cliente. Come progettare correttamente il sistema di generazione e di accumulo.

Installazione a regola d’arte per ottenere bassi consumi elettrici e comfort – ing. S. Trento

L’installazione può vanificare il miglior progetto, ma si può rimediare se si è in grado di individuare il problema. Una sbagliata gestione dell’impianto da parte del cliente può far aumentare i consumi e non garantire il comfort. Come garantire la promessa del progetto nei dettagli installativi e nella corretta gestione, basandosi su case history.

Sarà possibile iscriversi un mese prima dell’evento sul sito di KEY25