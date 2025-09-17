FederIdroelettrica organizza l’evento “Le nuove frontiere dell’idroelettrico“

Giovedì, 25 settembre 2025

Durante il convegno si discuterà del futuro dell’idroelettrico, dal sostegno all’autoconsumo diffuso alle opportunità degli ESG per le imprese, fino ai rinnovi delle concessioni di piccola derivazione. Verranno analizzate le prospettive del mercato energetico, le nuove sfide della gestione delle acque e il ruolo crescente dei data center.

Saranno approfonditi anche i temi del mini idroelettrico come strumento di innovazione e sostenibilità, delle comunità energetiche nella transizione ambientale e dei modelli innovativi di generazione e condivisione dell’energia.

L’evento si terrà a Milano, presso l’Hotel Andreola Center, in Via Scarlatti n. 24.