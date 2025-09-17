INFODATA ENERGIA

Home > Eventi >Le nuove frontiere dell’idroelettrico

Le nuove frontiere dell’idroelettrico

  • 17 Settembre 2025

Milano, 25 Settembre 2025

FederIdroelettrica organizza l’evento “Le nuove frontiere dell’idroelettrico

Giovedì, 25 settembre 2025

Durante il convegno si discuterà del futuro dell’idroelettrico, dal sostegno all’autoconsumo diffuso alle opportunità degli ESG per le imprese, fino ai rinnovi delle concessioni di piccola derivazione. Verranno analizzate le prospettive del mercato energetico, le nuove sfide della gestione delle acque e il ruolo crescente dei data center.
Saranno approfonditi anche i temi del mini idroelettrico come strumento di innovazione e sostenibilità, delle comunità energetiche nella transizione ambientale e dei modelli innovativi di generazione e condivisione dell’energia.
L’evento si terrà a Milano, presso l’Hotel Andreola Center, in Via Scarlatti n. 24.
Per partecipare scrivere a: [email protected]
    Privacy Policy Cookie Policy