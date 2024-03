KEY è la vetrina completa di tecnologia, soluzioni integrate e servizi in grado di guidare la transizione energetica verso un’economia carbon-neutral, nonché hub di riferimento culturale, scientifico e tecnico e community catalyst in grado di connettere e far comunicare fra loro stakeholders, player e protagonisti del mondo delle rinnovabili.

Alla seconda edizione di KEY – The Energy Transition Expo sono stati 830 gli espositori presenti.

Hanno partecipato più di 400 i buyer e le delegazioni internazionali, provenienti da 57 Paesi.

Nel corso dell’edizione 2024 si sono svolti oltre 120 convegni con riflettori puntati sulle rinnovabili e le principali trasformazioni che stanno interessando il mercato dell´energia.

Per informazioni: KEY 2025