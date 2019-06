27 Giugno 2019

Palermo, 5 Luglio 2019

Le isole sono oggi nel mondo il laboratorio della transizione climatica, dove si sperimentano percorsi di innovazione nelle fonti rinnovabili, nell’economia circolare, nella gestione sostenibile dell’acqua, nella mobilità e nel turismo.

La novità e l’interesse sta nel fatto che oggi è davvero possibile un cambiamento con obiettivi ambiziosi e interventi concreti integrati nel paesaggio e capaci di valorizzare le risorse locali.

La conferenza promossa da Legambiente e CNR, prevista per il 5 luglio a Palermo, sarà l’occasione per fare il punto su questi processi nel Mediterraneo e in Europa, attraverso la presentazione di un Rapporto sulle “Isole sostenibili”, di progetti ed esperienze.

Per informazioni: il programma