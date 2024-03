I sistemi di gestione dell’energia sono al centro del tradizionale appuntamento FIRE. Si tratta di uno strumento fondamentale per l’energy management, ma anche per ridurre le emissioni di gas serra e per conseguire una serie di benefici non energetici.

Nel corso dell’evento vedremo le novità sul fronte della normativa, incluso come la ISO 50001 possa aiutare nel percorso di decarbonizzazione e come possa coniugarsi con altri strumenti per la gestione dell’energia.

Come sempre ci saranno degli esempi di applicazione. La partecipazione al webinar è gratuita previa registrazione.