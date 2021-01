19 Gennaio 2021

Sun Ballast organizza, giovedì 28 gennaio 2021 dalle ore 14,30 alle 15 un webinar per illustrare come fronteggiare gli imprevisti in termini di costi in fase di installazione del fotovoltaico.

In particolare si illustreranno gli accorgimenti da prendere durante l’installazione e le caratteristiche che rendono le strutture Sun Ballast estremamente vantaggiose.

Iscrizioni al webinar

Potrebbe interessarti anche: