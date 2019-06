19 Giugno 2019

Milano, 23-27 Giugno 2019

IEEE PowerTech è la conferenza di riferimento per IEEE Power Energy Systems Society in Europa e offre un’occasione unica di incontro dove ricercatori, ingegneri, policy maker coinvolti in tutte le tematiche dell’energia elettrica e dei sistemi di potenza potranno condividere idee e risultati della ricerca.

Più di 800 partecipanti provenienti da oltre 60 stati (Asia, America, Oceania, Europa, Africa) che operano nell’industria, nei centri di ricerca e nelle università si incontreranno al Politecnico di Milano dal 23 al 27 Giugno 2019 per presentare i loro lavori e rafforzare le loro collaborazioni a livello internazionale.

Durante le oltre 100 sessioni saranno presenti relatori di rilievo internazionale legati sia al mondo accademico sia a quello della consulenza strategica e dell’industria di settore.

Il tema chiave del convegno riguarda la sfida attuale e futura posta dalla transizione energetica in corso che tocca tematiche multidisciplinari dal controllo e operatività della Rete Elettrica alla gestione dei dati e alla sicurezza dell’infrastruttura con particolare attenzione all’integrazione delle fonti rinnovabili con impatto sulla produzione dell’energia, ambiente e mobilità del futuro.

Tutto questo con lo scopo di tracciare le future linee strategiche e guidare l’innovazione nel mondo dell’energia.

Info: https://attend.ieee.org/powertech-2019/