Hyvolution Paris 2026

Hyvolution Paris 2026

  • 24 Ottobre 2025

Parigi, 27-29 Gennaio 2026

Hyvolution Paris organizza l’evento “Hyvolution Paris 2026. A decade of Hydrogen“.

Da martedì 27 a giovedì 29 gennaio 2026

Hyvolution Paris, il salone leader dedicato all’idrogeno, da 10 anni accompagna la crescita delle tecnologie a idrogeno, riunendo oltre 15.000 partecipanti da 65 paesi.

L’edizione 2026 proporrà nuovi percorsi tematici in sei aree chiave: produzione di H₂, gestione del carbonio, mobilità, applicazioni industriali, infrastrutture e ottimizzazione.

Inoltre, l’evento offrirà un palco internazionale, workshop, masterclass e spazi interattivi per favorire il confronto e l’innovazione. Tra i protagonisti confermati troverete Air Products, Alstom, Schneider e altri importanti leader del settore.

Per informazioni: Hyvolution Paris 2026

