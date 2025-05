Italia Solare e l’Onorevole Luca Squeri organizzano l’evento “Fotovoltaico e aree idonee: facciamo il punto”

Lunedì, 12 maggio 2025 – ore 14,30-18

L’evento affronterà l’evoluzione normativa e il quadro regionale sulle aree idonee per lo sviluppo del fotovoltaico, con la partecipazione di esponenti politici, tecnici e rappresentanti delle istituzioni regionali e nazionali.

Sono previsti interventi di apertura del Ministro Pichetto Fratin e di vari parlamentari, seguiti da tavole rotonde dedicate alle leggi regionali, ai lavori in corso nelle Regioni, e alle tematiche comuni come l’agrivoltaico, il coinvolgimento delle comunità locali e le infrastrutture energetiche. Il programma si concluderà con un dibattito sulle politiche nazionali e regionali legate alle energie rinnovabili.

L’evento si terrà presso la Camera dei Deputati, Sala del Refettorio, via del Seminario 76, a Roma.

Le registrazione per partecipare all’evento in presenza sono state chiuse il 6 maggio, ma è possibile seguirlo in diretta streaming su webtv.camera.it

Per informazioni: Italia Solare