3 Marzo 2021

Il Centro Studi sull’Economia e il Management dell’Efficienza Energetica organizza il 7° Workshop CESEF “Efficienza Energetica: motore della ripartenza green del Paese” che presenterà il Rapporto CESEF 2020.

Martedì, 16 marzo 2021 – ore 10-12.40

Partendo dai dati del Rapporto 2020, si discuterà del ruolo sempre più centrale dell’efficienza energetica nelle politiche di decarbonizzazione a livello comunitario e nazionale e nelle strategie degli operatori.

Nel corso dell’ultimo anno, complice la crisi causata dalla pandemia di Covid-19, sono molti gli elementi normativi che hanno interessato il comparto: European Green Deal, che fissa obiettivi al 2050 e introduce nuove strategie (e.g. Renovation Wave); il Next Generation EU, che alloca all’Italia circa 194 miliardi di € da spendere per più di un terzo in progetti green; e, a livello nazionale, il Superbonus 110%, misura dirompente per il mercato della riqualificazione edilizia.

Come hanno risposto gli operatori alla pandemia? A livello di mercato gli impatti della pandemia si sono fatti sentire: le strategie sono cambiate e il focus, per chi poteva permetterselo, è virato verso il settore residenziale. Questo è avvenuto, peraltro, dopo un anno, il 2019, in cui il mercato stava mostrando i primi effetti positivi del consolidamento avvenuto nel 2017/2018.

Infine, il crescente interesse degli investitori istituzionali verso l’ambito della sostenibilità (principi ESG e SRI) sta portando canali di finanziamento innovativi nel settore dell’efficienza energetica (EE).

In questa settima edizione si discuterà di:

risultati dello Studio CESEF 2020

impatti del Covid sugli operatori.

ruolo dell’EE nelle strategie europee e nazionali per il rilancio dell’economia.

strategie di business delle Utility e degli operatori energetici.

performance degli strumenti incentivanti.

ruolo che la finanza privata può avere nell’efficienza energetica.

importanza dell’efficienza energetica nella LTS 2050 e nel Green New Deal

Programma (pdf)

Iscrizione al workshop

