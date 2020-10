30 Ottobre 2020

Giovedi 5 novembre 2020 – ore 15-17,30

In diretta sulla piattaforma keynergy.it

Il convegno, organizzato da Legambiente e ITALIA SOLARE, affronta i temi al centro della fase di grande cambiamenti che si sta aprendo per la produzione e la condivisione di energia da fonti rinnovabili.

L’attuazione del Decreto Milleproroghe, con l’anticipazione per i progetti fino a 200 kW, rende possibile la sperimentazione e realizzazione delle prime comunità energetiche nel nostro Paese.

In parallelo sta procedendo in Parlamento il percorso di recepimento integrale della Direttiva 2018/2001/UE, dove si dovranno affrontare i diversi aspetti energetici, tecnici e normativi fondamentali per rendere possibile la realizzazione di interventi diffusi di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili e di configurazioni di comunità energetiche per famiglie, imprese, Enti Locali e associazioni.

Su questi temi, durante il seminario, si confronteranno interlocutori di alto profilo con l’obiettivo di accelerare e rendere trasparente il percorso decisionale.

Programma (pdf)