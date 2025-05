Analisi di possibili traiettorie per la transizione energetica in Sardegna

Un’isola con metano solo per gli usi termici dell’industria, un laboratorio reale e concreto utile anche alla transizione energetica nazionale: la Sardegna torna al centro del dibattito energetico con il convegno che si terrà lunedì 19 maggio 2025 dalle 15 alle 18 presso l’Aula Magna della Facoltà di Ingegneria e Architettura dell’Università di Cagliari (via Marengo 2).

Si presenterà il nuovo Rapporto elaborato da Politecnico di Milano, Università di Cagliari e Università di Padova, che propone proiezioni e scenari fino al 2050.

L’evento è stato organizzato da Coordinamento FREE, Italia Solare e CIB (Consorzio Italiano Biogas), associazioni che hanno promosso e finanziato lo studio, anche con la collaborazione di Sardegna Rinnovabile, Università di Cagliari e del Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Architettura,

Lo studio si propone come uno strumento tecnico-politico per orientare le scelte future su rinnovabili, reti e decarbonizzazione, in un territorio strategico come quello sardo, che è attualmente privo di una rete gas.

Tra i relatori:

rettori, esperti accademici e analisti del settore come Maurizio Delfanti, Arturo Lorenzoni e Fabrizio Pilo;

esponenti di spicco del mondo delle rinnovabili, come Paolo Rocco Viscontini (Italia Solare), Piero Gattoni (CIB) e Fulvio Mamone Capria (AERO);

il mondo dell’informazione rappresentato da Giorgio Meloni, Presidente dell’Ordine dei giornalisti della Sardegna

rappresentanti delle associazioni ambientaliste e think tank: WWF, Legambiente ed ECCO;

autorità istituzionali, tra cui la Presidente della Regione Sardegna Alessandra Todde e l’Assessore all’Industria Emanuele Cani;

il dibattito sarà moderato da Giorgio Querzoli, responsabile scientifico di Legambiente Sardegna, e si concluderà con un confronto diretto tra istituzioni e promotori del Rapporto.

La partecipazione al convegno è gratuita e prevede il rilascio di 3 crediti formativi professionali (CFP) per ingegneri e periti industriali.

PROGRAMMA (pdf)