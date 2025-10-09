Webinar organizzato da QualEnergia.it in collaborazione con Fieragricola (Verona, 4-7 febbraio 2026)
orario: 11,00-12,00
Il webinar offrirà esempi concreti di progettazione di impianti agrivoltaici in Italia e illustrerà le modalità per la presentazione ai fini autorizzativi.
Saranno inoltre approfonditi gli aspetti legati alla convivenza tra attività agricola e produzione di energia rinnovabile, con particolare attenzione a contratti, assicurazioni e modelli di gestione.
Relatori: a breve saranno indicati
Modera: Giulio Meneghello (QualEnergia.it)
Per iscrizioni: Fieragricola (in attesa del link)