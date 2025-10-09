INFODATA ENERGIA

Agrivoltaico: come progettare l'impianto, autorizzarlo e gestirlo

Agrivoltaico: come progettare l’impianto, autorizzarlo e gestirlo

  • 9 Ottobre 2025

CATEGORIE:

online, 28 Ottobre 2025

Webinar organizzato da QualEnergia.it in collaborazione con Fieragricola (Verona, 4-7 febbraio 2026)

orario: 11,00-12,00

Il webinar offrirà esempi concreti di progettazione di impianti agrivoltaici in Italia e illustrerà le modalità per la presentazione ai fini autorizzativi.

Saranno inoltre approfonditi gli aspetti legati alla convivenza tra attività agricola e produzione di energia rinnovabile, con particolare attenzione a contratti, assicurazioni e modelli di gestione.

Relatori: a breve saranno indicati

Modera: Giulio Meneghello (QualEnergia.it)

Per iscrizioni: Fieragricola (in attesa del link)

