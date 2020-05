La nuova maxi-detrazione fiscale arrivata con la pubblicazione in Gazzetta del decreto Rilancio, il numero 34 del 2020, ha attirato l’attenzione di imprese e potenziali clienti.

L’incentivo permette di detrarre dall’Irpef il 110% della spesa per vari interventi di efficientamento energetico, compresa l’installazione di fotovoltaico e batterie, oltre che antisismici e prevede che il credito, erogato in 5 anni, sia cedibile senza limiti anche agli istituti di credito e possa essere trasformato in uno sconto in fattura.

Ma non è tutto così semplice come sembra: nel webinar, che avrà luogo mercoledì 27 maggio alle ore 15 e sarà riservato ai nostri abbonati PRO, analizzeremo i dettagli della misura e le sue criticità, sia nell’accesso all’incentivo che nella parte cruciale dello sconto in fattura e dell’eventuale cessione del credito a terze parti, quali le banche.

Tra gli argomenti trattati:

il funzionamento del nuovo incentivo

del nuovo incentivo gli interventi ammessi e le condizioni per accedere allo sgravio, con focus su fotovoltaico ed efficienza energetica

ammessi e le condizioni per accedere allo sgravio, con ed gli scenari che si aprono nella cessione del credito tra aziende, fornitori e finanziatori

il ruolo dei certificatori energetici e degli altri professionisti coinvolti

energetici e degli altri professionisti coinvolti i “difetti” della misura che potrebbero essere corretti nella conversione in legge.

È previsto anche un question time (e chi vuole può anche già inviare in anticipo una o due domande all’indirizzo webinar@qualenergia.it)

Relatori:

Emilio Sani , Studio Legale Sani Zangrando (esperto di normativa dell’efficienza energetica e delle rinnovabili)

, Studio Legale Sani Zangrando (esperto di normativa dell’efficienza energetica e delle rinnovabili) Virginio Trivella, coordinatore Comitato scientifico di Rete IRENE (tra gli osservatori che in questi anni ha seguito con più attenzione le problematiche della cessione del credito da detrazioni fiscali per l’edilizia)

Durata webinar: circa 90 minuti (dalle ore 15 alle 16,30, incluso question time)

