Un webinar gratuito pensato per chi opera nel fotovoltaico, dai distributori alla forza vendite, dagli installatori ai progettisti, il webinar ha l’obiettivo di presentare l’azienda, i suoi prodotti e le novità in arrivo.

Da oltre 50 anni nel fotovoltaico, Sun-Earth vanta una solida esperienza nel settore e opera in Italia da più di 15 anni con un installato superiore ai 0,6 GW.

Con 3 centri di proprietà dedicati alla ricerca e sviluppo, in pochi anni i prodotti Sun Earth sono riusciti a distinguersi per innovazione e tecnologia all’avanguardia.

Anche il supporto post vendita ha permesso di fidelizzare il cliente e acquisire nuove e maggiori quote di mercato.

Il webinar sarà l’occasione per approfondire la conoscenza della società, illustrare la gamma dei moduli in catalogo, approfondendone caratteristiche e tecnologia e scoprire le novità in arrivo.

Martedì 16 giugno 2020, ore 14:30

Presentazione della gamma, caratteristiche, tecnologia e innovazione

Per iscriversi: https://bit.ly/2A0RcpG

