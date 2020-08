Come previsto dal Green deal, la Commissione europea ha avviato il processo per rivedere le direttive 2018/2001 sulle fonti rinnovabili e 2012/27 sull’efficienza energetica, per adeguarle a impegni più ambiziosi al 2050.

Si è aperta ieri, 3 agosto, una consultazione pubblica, che terminerà il 21 settembre.

