Da parte di Gse e Mase stiamo assistendo a uno sforzo evidente per promuovere la diffusione delle comunità energetiche. Ieri, come abbiamo riportato, è stato pubblicato l’aggiornamento delle regole operative e del bando che recepisce le ultime novità per facilitare l’accesso al contributo Pnrr, arrivate con il decreto del 16 maggio scorso e con il […]