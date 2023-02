In questa pagina il riepilogo di tutti gli avvisi di bando delle Regioni e delle Province autonome rivolti alle imprese per realizzare elettrolizzatori per la produzione di idrogeno verde nelle aree industriali dismesse.

Ricordiamo che per attuare l’Investimento 3.1. del PNRR “Produzione in aree industriali dismesse” (hydrogen valleys) sono stati stanziati complessivamente 500 milioni di euro. Il 50% delle risorse (225 milioni di euro) è stato riservato alle Regioni del Mezzogiorno.

Le imprese (in forma singola o congiunta) selezionate saranno finanziate con contributi a fondo perduto per la realizzazione degli interventi.

Potrebbe interessarti anche: