La Regione Campania seleziona proposte progettuali per produrre idrogeno rinnovabile in aree industriali dismesse. Le proposte selezionate saranno successivamente finanziate nell’ambito dell’Investimento 3.1, previsto nella Missione 2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica”, Componente 2 “Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile”, del PNRR. Le risorse finanziarie disponibili per la concessione delle agevolazioni ammontano a 40 milioni di euro, da […]

