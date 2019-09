La mappa dei raduni.

Tornano i #Fridaysforfuture del Global Climate Strike. Il prossimo 20 settembre e 27 settembre si manifesterà in tutto il mondo per chiedere che si chiuda l’era delle fossili e che si attuino politiche di sostegno e slancio per la transizione energetica.

In Italia il maggior numero di appuntamenti ci sarà il 27 settembre con il terzo “Sciopero Globale per il Futuro”. Cliccando sulla mappa di seguito è possibile individuare il punto di partenza delle manifestazioni più vicino a te:

L’appello e il link per partecipare all’organizzazione di punti di raduno:

