Due padiglioni, oltre 200 espositori nazionali e internazionali, un fitto programma di conferenze e tre nuove aree tematiche.

Sono alcuni dei numeri dell’edizione 2023 di ZeroEmission Mediterranean, la fiera dedicata alle rinnovabili e alle tecnologie per l’efficientamento energetico dei consumi che si tiene alla Fiera di Roma, dal 10 al 12 ottobre.

Tra le tecnologie in mostra troviamo: fotovoltaico, agrivoltaico, eolico onshore e offshore, batterie e sistemi di accumulo, ma anche tecnologie green e innovazione sociale attraverso le comunità energetiche rinnovabili, l’elettrificazione delle utenze energetiche domestiche e le microgrid.

L’evento riunirà aziende, centri di ricerca e professionisti del settore, creando un’occasione di networking per gli operatori del settore che vogliono aggiornarsi, conoscere in anteprima le ultime tendenze del mercato e testare dal vivo le novità tecnologiche proposte dalle aziende.

Alla fiera parteciperanno anche large scale investors, multiutilities, sviluppatori, installatori, system integrators, esperti e realtà economiche e istituzionali provenienti dai numerosi Paesi che si affacciano sul Mediterraneo, oltre a delegazioni e attachés commerciali extraeuropei, che avranno tutti modo di sviluppare il business per i propri paesi d’origine.

Tre nuove aree tematiche

Per la prima volta a ZeroEmission 2023 verranno inaugurate tre nuove aree tematiche.

All’Air Mobility Show il focus sarà incentrato sull’Advanced Air Mobility, dove i visitatori potranno vedere in anteprima e toccare con mano la mobilità elettrica “del futuro”.

In forte sinergia con Blueplanet Economy Expoforum, ZeroEmission 2023 ospiterà anche il Water Mobility Show, dedicato interamente alla nautica elettrica, un altro settore che secondo l’Electric Ships Global Market Report 2023 muove già 8,1 miliardi di dollari, con una previsione al 2027 di quasi 13 miliardi.

Infine, altra novità di quest’anno sarà l’evento speciale Redox Flow Batteries, all’interno del quale saranno discusse e presentate per la prima volta in Italia le batterie di flusso, un innovativo storage per applicazioni stazionarie soprattutto in ambito industriale e utility scale.

Il convegno di apertura

La sessione inaugurale, in programma il 10 ottobre alle ore 10 (Padiglione 2, Plenary Hall V. Giuliani) si svolgerà insieme a Blueplanet Economy Expoforum, l’evento contemporaneo a ZeroEmission e dedicato ai trend-topic della Blue Economy, organizzato da Fiera di Roma e da MAR (Marine Activities and Research Association).

Al convegno interverranno i massimi esponenti delle istituzioni:

Gilberto Pichetto Fratin, Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica

Adolfo Urso, Ministro delle Imprese e del Made in Italy

Nello Musumeci, Ministro della Protezione Civile e Politiche del mare

Roberta Angelilli, Vicepresidente Regione Lazio

Fabio Casasoli, amministratore unico di Fiera di Roma

Luca Pardi, Presidente del Comitato Scientifico di ZeroEmission Mediterranean

Sabrina Alfonsi, Assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti di Roma

Maria Cristina Facchini, Direttrice CNR-ISAC

Roberto Morabito, Direttore del Dipartimento Sostenibilità ENEA

Francesco La Camera, Direttore IRENA

Agostino Re Rebaudengo, Presidente Elettricità Futura

Franco Cotana, Amministratore Delegato RSE

Lorenzo Tagliavanti, Presidente della Camera di Commercio di Roma

Cristiano Dionisi, Presidente Unindustria Civitavecchia

ZeroEmission Mediterranean 2023 è un evento di A151 srl, co-organizzato con Fiera Roma, con la collaborazione di AERO (Associazione Energie Rinnovabili Offshore), ADACI, AIAS (Associazione Italiana Agrivoltaico Sostenibile), Assonautica Acque Interne Lazio E Tevere, CNA ROMA (Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa di Roma), Elettricità Futura, Enea, FAST, Kyoto Club, Motus-E, Owemes e RSE e sponsorizzato da Renantis, Solaredge, Torri Solare e Watson Farley & Williams.

