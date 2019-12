Il termine per l’invio dei progetti è il 1 giugno 2020. Il bando.

Dopo il successo delle prime due edizioni, il Comitato Elettrotecnico Italiano ripropone il Premio CEI “IT School Project”, un riconoscimento rivolto a tutti gli studenti del quarto e quinto anno degli Istituti Tecnici – Scuola secondaria di secondo grado (a.s. 2019/2020), con indirizzo in Meccanica, Meccatronica ed Energia; Trasporti e Logistica; Elettronica ed Elettrotecnica; Informatica e Telecomunicazioni; Costruzioni, Ambiente e Territorio.

Per l’anno 2020 – spiega una nota del CEI – il tema proposto agli Istituti Tecnici è quello dello sviluppo della mobilità elettrica, in linea con la Direttiva europea n. 844 (2018) e la Norma CEI 64-8 V5: gli studenti dovranno presentare un progetto che esponga criteri progettuali e di scelta di un impianto elettrico per la predisposizione dei condomini alla carica dei veicoli elettrici.

Il progetto – si legge nel bando, allegato in basso – dovrà descrivere le soluzioni tecniche e di sicurezza adeguate all’implementazione di un sistema di carica di un condominio con almeno 50 posti auto, che dovrà inoltre servirsi di energia prodotta da fonti energetiche rinnovabili secondo i requisiti richiesti per i Nearly Zero Energy Building – NZEB.

Il termine per l’invio dei progetti è il 1 giugno 2020. Il miglior progetto sarà premiato con un contributo in denaro di 1.000 euro netti, che saranno riconosciuti al relativo Istituto Tecnico.

La Commissione Giudicatrice sarà composta dalla Direzione Tecnica del CEI, dal Presidente del CT 64 del CEI e da un componente del CT 64 “Impianti elettrici utilizzatori di bassa tensione (fino a 1000 V in c.a. e a 1500 V in c.c.)”.

La Cerimonia di Premiazione avverrà nel corso di un incontro pubblico organizzato dal CEI. In tale sede avverrà la proclamazione ufficiale e la consegna materiale del Premio.

