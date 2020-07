Italia Solare, Legambiente, Greenpeace e WWF hanno pubblicato un vademecum su come ottenere il Superbonus/Ecobonus con detrazione fiscale al 110% e installare un impianto fotovoltaico a regola d’arte.

Una guida utile per farsi un’idea delle soluzioni che si possono adottare e del nuovo incentivo introdotto dal DL Rilancio, che va letta tenendo conto che, rispetto alla norma al momento in vigore descritta nella documento, alcuni aspetti dovrebbero cambiare con la conversione il legge del decreto, che dovrà avvenire entro il 18 luglio 2020 (vedi QualEnergia.it, Superbonus, le novità approvate e quelle in arrivo ).

Il vademecum (qui per scaricare il pdf):

