All'Ambiente riconfermato Costa. La lista ufficiale dei ministri del governo Conte bis.

Dopo che il premier riconfermato Giuseppe Conte ha sciolto la riserva accettando davanti al Presidente della Repubblica di formare un nuovo governo sostenuto da Movimento 5 Stelle, Partito Democratico e Leu, è stata diffusa la lista ufficiale dei ministri del nuovo esecutivo Conte bis (vedi sotto).

Al ministero più importante per le tematiche dell’energia, lo Sviluppo economico, andrà Stefano Patuanelli, già presidente del gruppo parlamentare e capogruppo al Senato del M5S.

Patuanelli, dato come politicamente molto vicino a Luigi Di Maio, alla sua prima legislatura, è nato l’8 giugno del 1974 a Trieste ed è stato eletto nel Friuli Venezia Giulia con il Movimento 5 stelle.

È iscritto alla piattaforma Meetup dal 17 luglio 2005, data nella quale ha costituito il Gruppo Beppe Grillo Trieste, del quale è stato organizer per molto tempo. Dal 2011 al 2016 è stato consigliere comunale a Trieste.

Ingegnere edile dal 2003, si è laureato con 110 e lode all’Università di Trieste dopo maturità scientifica con 54/60esimi, l’unica lingua straniera conosciuta, stando al CV, è il francese, a livello scolastico.

L’ultimo suo lavoro prima di arrivare in Parlamento, dopo due esperienze professionali in ruoli simili, è stato come responsabile progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza presso la MADS & ASSOCIATI, studio associato di architettura e ingegneria costituito nel 2014 a Trieste di cui Patuanelli è stato socio fondatore.

È stato consigliere e tesoriere dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Trieste dal 2009 al 2011 e per 10 anni allenatore di pallacanestro.

Qui il resto della nuova squadra di governo:

Presidente del Consiglio: Giuseppe Conte

Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio: Riccardo Fraccaro – M5S

La lista dei ministri con portafoglio:

Interno: Luciana Lamorgese – tecnico

Sviluppo economico: Stefano Patuanelli – M5S

Lavoro e Politiche sociali: Nunzia Catalfo – M5S

Affari Esteri e Cooperazione internazionale: Luigi Di Maio – M5S

Giustizia: Alfonso Bonafede – M5S – confermato

Difesa: Lorenzo Guerini – PD

Economia e Finanze: Roberto Gualtieri – PD

Politiche agricole, alimentari e forestali: Teresa Bellanova – PD

Ambiente, tutela del territorio e del mare: Sergio Costa – M5S – confermato

Infrastrutture e trasporti: Paola De Micheli – PD

Istruzione, università e ricerca: Lorenzo Fioramonti – M5S

Beni e attività culturali e turismo: Dario Franceschini – PD

Salute: Roberto Speranza – Leu

La lista dei ministri senza portafoglio:

Rapporti con il Parlamento: Federico D’Incà – M5S

Innovazione tecnologica: Paola Pisano – M5S

Pubblica amministrazione: Fabiana Dadone – M5S

Affari regionali e autonomie: Francesco Boccia – PD

Sud: Giuseppe Provenzano – PD

Politiche giovanili e sport: Vincenzo Spadafora – M5S

Pari opportunità e famiglia: Elena Bonetti – PD

Affari europei: Enzo Amendola – PD

