sonnen lancia una nuova iniziativa, invitando a… prendersi una pausa caffè, esattamente come se si fosse in ufficio.

L’invito è a sedersi davanti allo schermo del PC e ad assaporare, insieme al caffè, anche i contenuti di una serie di presentazioni sul mondo sonnen.

Per tutti coloro che desiderano qualche informazione in più su come rendersi indipendenti dalle fonti energetiche convenzionali e convertirsi alle rinnovabili, l’azienda ha infatti creato un articolato programma di webinar, in cui verranno approfonditi i molteplici aspetti dei sistemi di storage sonnen, rispondendo ai quesiti più frequenti: come leggere e interpretare le diverse componenti della bolletta elettrica, perché preferire i sistemi di storage che utilizzano la tecnologia al litio-ferro-fosfato, quali sono le tipologie di sonnenBatterie oggi disponibili sul mercato e quali le condizioni dell’offerta sonnenFlat 1500.

E ancora, come si può dimensionare correttamente la soluzione di storage più adatta alle proprie necessità, che cos’è una VPP, cosa si intende cioè per Virtual Power Plant e in che modo le sonnenBatterie possono contribuire a fornire servizi alla rete.

Per finire una carrellata sui servizi a disposizione del cliente: il portale, il servizio assistenza e l’App my sonnen, oltre alla presentazione dell’iniziativa di charity “sonnen Liter of Light” per illuminare i Paesi del Terzo Mondo privi di energia elettrica.

È online il programma dell’attività divulgativa e formativa prevista a partire da lunedì 30 marzo fino a venerdì 10 aprile. L’appuntamento è ogni mattina, dalle 10.30 alle 11.00.

Per iscriversi è sufficiente collegarsi al link: https://go.sonnen.it/sonnen_coffee_Break

