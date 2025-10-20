INFODATA ENERGIA

Rinnovabili elettriche: 38,3% (19 ott) - PUN: 122,60 €/MWh (20 ott) - Petrolio WTI: 57,47 $/b - Gas Eu TTF: 31,93 €/MWh - CO2: 79,46 €/ton
Abbonamento PRO
longileaderboarddesktopsettembre2025jpg
TUTTE LE VOCI +
Categorie
Categorie

INFODATA ENERGIA

Rinnovabili elettriche: 38,3% (19 ott) - PUN: 122,60 €/MWh (20 ott) - Petrolio WTI: 57,47 $/b - Gas Eu TTF: 31,93 €/MWh - CO2: 79,46 €/ton
Logo QualEnergia
0
TUTTE LE VOCI +
Categorie
Most PopularNews
Home > News dalle Aziende >Accumuli sonnen: nuovi standard di longevità ed efficienza

Accumuli sonnen: nuovi standard di longevità ed efficienza

CATEGORIE:

Con 8,5 MWh/kWh di rendimento energetico e una durata fino a 10.000 cicli, le sonnenBatterie si distinguono nel mercato domestico dell'autoconsumo da fotovoltaico.

ADV
image_pdfimage_print

I sistemi sonnen hanno raggiunto una resa energetica di 8500 kWh per kWh di capacità di accumulo.

Si tratta di un nuovo standard di efficienza per il produttore tedesco che già garantiva 10.000 cicli di ricarica.

Il rendimento energetico, ricorda sonnen in una nota, è la quantità totale di elettricità che una batteria è in grado di fornire nel corso della sua vita utile. Una batteria domestica da 10 kWh, con un rendimento tipico di mercato compreso tra 3 e 4 MWh/kWh, può rilasciare complessivamente circa 30.000-40.000 kWh.

Una sonnenBatterie con la stessa capacità raggiunge invece 8,5 MWh/kWh, per un totale di circa 85.000 kWh erogabili: oltre il doppio dell’energia utilizzabile rispetto a molte soluzioni standard.

In pratica significa per le famiglie un ritorno energetico ed economico superiore, con un risparmio potenziale fino al 65%, poiché solo sistemi di accumulo sensibilmente più economici riuscirebbero a offrire un rapporto tra costo e energia effettivamente disponibile paragonabile.

Alla base di queste prestazioni non vi è solo l’uso di celle batteria LFP di lunga durata, ma soprattutto il sistema di gestione delle batterie (BMS) proprietario di sonnen.

Come spiega Fermin Bustamante, VP Sales & Marketing DACH di sonnen, la qualità di una singola cella non è sufficiente a garantire le prestazioni complessive di un sistema di accumulo: ciò che fa davvero la differenza è la gestione, ambito in cui entrano in gioco la competenza e l’esperienza maturate dall’azienda.

Bustamante ha sottolineato come gli installatori possano contare su sonnen per offrire un prodotto di alta qualità, in grado di rispondere alle nuove esigenze del mercato oltre il semplice autoconsumo, garantendo affidabilità, sicurezza ed efficienza economica.

Tecnologie e nuove applicazioni per l’accumulo elettrochimico

Il mercato dell’accumulo domestico è in rapida evoluzione: nuove applicazioni come il supporto alla rete e le tariffe elettriche dinamiche comportano una maggiore frequenza di cicli di carica e scarica.

Secondo sonnen, i sistemi con una durata limitata o con un rendimento energetico ridotto tenderanno quindi a raggiungere più rapidamente i propri limiti.

Per questo, spiega l’azienda, chi investe oggi dovrebbe orientarsi verso soluzioni di accumulo progettate per affrontare le reali esigenze future.

Alta qualità, massima resa energetica e pluriennale esperienza ‘Made in Germany’, fanno di sonnen un partner affidabile per gli installatori che desiderano offrire ai propri clienti soluzioni di accumulo efficienti, durevoli ed economicamente vantaggiose.

TAGS:
ADV

Ultimi articoli
  • 20 Ottobre 2025
PRO
Nuova tariffa francese per lo storage: bonus e malus locali
  • 20 Ottobre 2025
PRO
Delibera 385/2025 e obbligo Cci, le proposte di Italia Solare
  • 20 Ottobre 2025
PRO
Terre rare, dal controllo cinese alle possibili risposte europee
  • 20 Ottobre 2025
Rinnovabili al 43% della domanda: cresce il fotovoltaico, calano eolico e idroelettrico
  • 17 Ottobre 2025
Solidarietà a Sigfrido Ranucci dalla redazione di QualEnergia
  • 17 Ottobre 2025
PRO
Via e Pas, nuovi chiarimenti sulle autorizzazioni ambientali
  • 17 Ottobre 2025
Come l’Ue vuole espandersi nel mercato globale delle tecnologie pulite
  • 17 Ottobre 2025
PRO
Il Mase potrebbe rilanciare il Dl Bollette per le Pmi

Potrebbero interessarti:

News dalle aziende

News dalle aziende

Tutte le News dalle Aziende

Banner 300 x 250 sopra eventi

ADV

Blocco Rubriche-Documenti

Blocco Documenti-Rubriche

Banner laterale sotto prossimi eventi

Prossimi eventi

PROSSIMI EVENTI

Tutti gli eventi

Banner corso

Ultimi articoli

QualEnergia.it

Il portale web che analizza mercati e scenari
per accelerare la decarbonizzazione dell'economia.


Editore: Qualenergia srl
Via Genova, 23 – 00184 Roma
P.IVA 12597301006
REA 1387046

MENU
PER LE AZIENDE

Promuovi la tua Azienda su QualEnergia.it.
Scrivi a: [email protected]

Qualenergia è testata registrata presso Tribunale Civile di Roma Sezione per la Stampa Registrazione n. 316/2007 del 19/7/2007

Editore di QualEnergia.it: Qualenergia srl
Via Genova 23 - 00184 Roma
P.IVA 12597301006
Numero di iscrizione ROC: 38552

È vietata la riproduzione di articoli pubblicati su QualEnergia.it senza espressa autorizzazione scritta della redazione.

® 2025 QualEnergia.it | Note legali e Privacy | Cookie Policy | Termini e Condizioni

×
0
    0
    Carrello
    Il tuo carrello è vuotoRitorna agli abbonamenti
    Continua
    Privacy Policy Cookie Policy