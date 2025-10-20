Accumuli sonnen: nuovi standard di longevità ed efficienza

I sistemi sonnen hanno raggiunto una resa energetica di 8500 kWh per kWh di capacità di accumulo.

Si tratta di un nuovo standard di efficienza per il produttore tedesco che già garantiva 10.000 cicli di ricarica.

Il rendimento energetico, ricorda sonnen in una nota, è la quantità totale di elettricità che una batteria è in grado di fornire nel corso della sua vita utile. Una batteria domestica da 10 kWh, con un rendimento tipico di mercato compreso tra 3 e 4 MWh/kWh, può rilasciare complessivamente circa 30.000-40.000 kWh.

Una sonnenBatterie con la stessa capacità raggiunge invece 8,5 MWh/kWh, per un totale di circa 85.000 kWh erogabili: oltre il doppio dell’energia utilizzabile rispetto a molte soluzioni standard.

In pratica significa per le famiglie un ritorno energetico ed economico superiore, con un risparmio potenziale fino al 65%, poiché solo sistemi di accumulo sensibilmente più economici riuscirebbero a offrire un rapporto tra costo e energia effettivamente disponibile paragonabile.

Alla base di queste prestazioni non vi è solo l’uso di celle batteria LFP di lunga durata, ma soprattutto il sistema di gestione delle batterie (BMS) proprietario di sonnen.

Come spiega Fermin Bustamante, VP Sales & Marketing DACH di sonnen, la qualità di una singola cella non è sufficiente a garantire le prestazioni complessive di un sistema di accumulo: ciò che fa davvero la differenza è la gestione, ambito in cui entrano in gioco la competenza e l’esperienza maturate dall’azienda.

Bustamante ha sottolineato come gli installatori possano contare su sonnen per offrire un prodotto di alta qualità, in grado di rispondere alle nuove esigenze del mercato oltre il semplice autoconsumo, garantendo affidabilità, sicurezza ed efficienza economica.

Tecnologie e nuove applicazioni per l’accumulo elettrochimico

Il mercato dell’accumulo domestico è in rapida evoluzione: nuove applicazioni come il supporto alla rete e le tariffe elettriche dinamiche comportano una maggiore frequenza di cicli di carica e scarica.

Secondo sonnen, i sistemi con una durata limitata o con un rendimento energetico ridotto tenderanno quindi a raggiungere più rapidamente i propri limiti.

Per questo, spiega l’azienda, chi investe oggi dovrebbe orientarsi verso soluzioni di accumulo progettate per affrontare le reali esigenze future.

Alta qualità, massima resa energetica e pluriennale esperienza ‘Made in Germany’, fanno di sonnen un partner affidabile per gli installatori che desiderano offrire ai propri clienti soluzioni di accumulo efficienti, durevoli ed economicamente vantaggiose.