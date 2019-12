Soluzini per l’impermeabilizzazione delle coperture: migliorare l’efficienza energetica di un edificio storico recentemente ristrutturato nell’East End di Londra e offrire una struttura solida per installare i pannelli solari.

Al Lansbury Heritage Hotel situato nel quartiere Poplar di Londra, i prodotti Renolit, Renolit ALKORPLAN F e Renolit ALKORSOLAR, hanno fornito una base ad alte prestazioni per l’installazione di una serie di pannelli solari, che oggi coprono gran parte del tetto.

Il Lansbury Heritage Hotel è un edificio storico situato nell’East End di Londra, non lontano da Canary Wharf sul Tamigi. Originariamente sede del Comune di Poplar, prende il suo nome dal politico George Lansbury. L’hotel si distingue per la sua torre a cupola ottagonale, che lo rende il punto centrale di un’area dal valore storico particolarmente rilevante.

Per ragioni sia estetiche che normative, i nuovi proprietari hanno voluto preservare il più possibile gli elementi originali, mentre trasformavano completamente la destinazione d’uso della struttura (un edificio storico non può essere demolito, ampliato o alterato senza lo speciale permesso dell’autorità locale di pianificazione).

Poplar Town Hall è di particolare interesse architettonico, poiché è stato il primo municipio a essere costruito (alla fine del 1930) con linee pure e moderne, con file continue di vetri, una facciata ad arco ricurvo e numerosi materiali di alta qualità.

Quando la proprietà è stata acquisita all’inizio del decennio, occorsero diversi mesi per portare a termine la trasformazione da municipio a hotel. L’attuale ristrutturazione aveva fra gli obiettivi principali quello di migliorare l’efficienza energetica dell’edificio, compresa l’installazione di pannelli solari fotovoltaici sul tetto di 128 m2. Complessivamente sono stati installati 44 pannelli per una potenza di circa 15 kW.

“Le soluzioni di copertura sono state impiegate non solo per un’impermeabilizzazione di lunga durata, ma anche per offrire una struttura solida su cui poter installare i pannelli solari”, spiega Tony Brown National Technical Manager UK.

I lavori hanno comportato notevoli modifiche al tetto, con la rimozione dell’originale lana minerale fino al supporto di legno, poi sostituito con nuovi pannelli OSB, che sono serviti come base per il sistema Renolit ALKORPLAN F con Renolit ALKORSOLAR.

Renolit ALKORPLAN F è una membrana termoplastica di PVC flessibile rinforzata con uno strato centrale di rete in poliestere. Conforme alle linee guida UEAtc (la rete europea impegnata nel rilascio di approvazioni tecniche per prodotti o sistemi di costruzione innovativi), fornisce impermeabilizzazione grazie a sistemi per fissaggio meccanico su supporti di metallo, legno, cemento e altri materiali. La sua durata supera i 40 anni, come confermato dalla Certificazione BBA sui prodotti.

Il sistema di fissaggio Renolit ALKORSOLAR consente l’installazione affidabile e duratura dei pannelli solari su tetti piani o inclinati, fornendo una soluzione antivento, completamente impermeabile, resistente e allo stesso tempo estremamente leggera.

È adatto a tetti nuovi ed esistenti che utilizzano membrane in PVC, a sistemi in aderenza o fissati meccanicamente ed è ideale come supporto per il fissaggio di diversi materiali di facciata, come legno o alluminio. Offre una soluzione unica, senza rischi di danni al manto impermeabile.

I test in galleria del vento effettuati presso il Von Karman Institute (VTI) in Belgio, hanno dimostrato che i profili Renolit ALKORSOLAR possono resistere senza alcun problema fino a raffiche da 210 km/h. Inoltre, in più di un decennio di utilizzo nelle applicazioni in cui è stato installato, non ha mai subito danni legati al vento.

L’installazione della membrana Renolit ALKORPLAN F per proteggere il Lansbury Heritage Hotel è stata eseguita in 10 giorni. Ci è voluta poi solo una settimana per mettere in opera Renolit ALKORSOLAR e il sistema fotovoltaico.

Per informazioni: www.renolit.com

Potrebbe interessarti anche: