Su queste pagine abbiamo dedicato diversi articoli ai tetti “verdi”, soluzione architettonica ch e ha diversi vantaggi sia in quanto a comfort ed effieinza energetica del singolo edificio, sia per mitigare gli effetti del riscaldamento climatico nelle aree urbanizzate. moderna e “sostenibile”, che punta a ridare dignità di spazio vivibile alle coperture degli edifici.

In questo articolo ad esempio avevamo pubblicato la guida di IDM Alto Adige che riassume la norma UNI 11235 per progettare, installare e mantenere in perfetto stato le coperture di verde pensile, con tutti gli schemi delle strutture a “sandwich”, partendo dal primo strato impermeabilizzante anti radice fino al tipo di vegetazione consigliato per l’inverdimento estensivo o intensivo, con tanto di spessori e pesi.

Mentre in questa altra intervista avevamo parlato delle ricerche che l’Enea sta facendo in materia.

Pubblichiamo qui sotto un’altra guida a questa soluzione, a cura di Anit, l’Associazione nazionale per l’isolamento termoacustico.

La guida (qui il pdf):

ManualeANIT-Tetti-verdi-1



