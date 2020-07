SMA si conferma al primo posto in Italia con oltre il 40% di market share totale nel settore fotovoltaico.

L’azienda, che nel 2019 ha venduto e connesso inverter per una potenza complessiva superiore a 300 MW, prevede positivamente l’immediato futuro, anche grazie al lancio di due nuovi prodotti: il Sunny Tripower Core2 e l’EV Charger.

I successi di SMA sono frutto di un buon posizionamento, che le consente di presentarsi come punto di riferimento per tutte le soluzioni energetiche dedicate al mercato residenziale e commerciale. Un business plan che sposa il trend della digitalizzazione e della convergenza tecnologica tra il fotovoltaico e tutte le altre tecnologie come, ad esempio, i sistemi di riscaldamento e raffrescamento, la ventilazione, la mobilità elettrica e lo storage.

SMA facilita questa convergenza sia con strumenti per il cliente finale, che con una formazione continua dedicata agli installatori.

Si inserisce in questo filone la nuova App 360°, un’innovativa applicazione targata SMA a completa disposizione dell’installatore che ha come obiettivo finale quello di facilitare le modalità di connessione, gestione e monitoraggio del proprio impianto fotovoltaico e che va a perfezionare gli strumenti di analisi dei guasti in remoto.

“La nostra leadership è dovuta a una competitiva presenza su tutti i segmenti – commenta Valerio Natalizia, Regional Manager SMA South Europe, – e possiamo ritenerci soddisfatti di quanto abbiamo realizzato fino a questo momento e di come abbiamo superato, con unità, questo difficile secondo trimestre dell’anno. Siamo certi di poter raggiungere gli obiettivi prefissati in termini di fatturato e risultati e di poter incrementare le nostre quote di mercato”.

Business tra sostenibilità, risorse umane e formazione

Già inclusa tra le prime 20 aziende ‘Campioni della crescita 2020’, l’indagine dell’Istituto tedesco di qualità e finanza (Itqf), SMA Italia ha, ancora di più oggi, una strategia orientata alla crescita con un occhio alla sostenibilità, alle persone e alla formazione.

Il modello di business di SMA si basa sulla combinazione di tutela dell’ambiente e di responsabilità sociale per la salvaguardia del futuro delle nuove generazioni. È in primo piano per promuovere uno sviluppo sostenibile verso clienti, partner, colleghi e la comunità che la ospita e lavora per organizzare tutte le attività in modo responsabile, equo e sostenibile lungo l’intera catena del valore. Per SMA, business sostenibile significa anche fare un maggiore uso di energie rinnovabili decentralizzate.

Ma sostenibilità intesa anche come capacità di attrarre e conservare nuovi talenti.

Spiega Natalizia: “Crediamo fortemente nelle nuove generazioni e investiamo nei giovani. Le professioni del futuro saranno sempre più green e questo è ancora più vero nel mercato fotovoltaico, che prevede una crescita costante fino al 2021 in tutta Europa e specialmente in Italia in cui si stima che la capacità di installato annuale crescerà di 4 volte, arrivando a quota 2.266 MW l’anno.”

In questo senso, SMA ha avviato una collaborazione con enti e Università per il futuro professionale delle nuove generazioni. Il progetto più recente è stato realizzato con il laboratorio professionalizzante dell’Università IULM, attraverso il project work curriculare di Home Learning ‘Fieldwork’, che ha coinvolto gli studenti del corso di laurea magistrale in Strategic Communication Dual Degree – un nuovo corso di laurea in lingua inglese, rivolto a studenti che desiderano sviluppare competenze nella comunicazione d’impresa e ricoprire ruoli manageriali in contesti internazionali.

La formazione è fortemente radicata nella filosofia di business di SMA, e non ha subìto interruzioni nonostante l’emergenza sanitaria, rifacendosi il vestito tutto digitale. Ultimissimo trend in termini di offerta formativa è il livestream.

Con “Let’s talk energy POWER ON!”, per esempio, SMA ha presentato un evento digitale durante il quale i tecnici specializzati, gli installatori, i partner dell’industria e altri ospiti hanno potuto sperimentare dal vivo le nuove soluzioni energetiche SMA per tutti i campi applicativi e conoscere gli attuali trend del settore fotovoltaico. Il format ha previsto presentazioni interattive di prodotti, panel di alto livello e interessanti approfondimenti sulla SMA Solar Academy, e sui settori residenziale e commerciale.

Le previsioni sul fotovoltaico in Italia e nel mondo

L’Italia è tra i mercati più importanti per il Gruppo SMA, soprattutto in vista del piano Energia-Clima che prevede un aumento della capacità installata di ulteriori 30 GW fino al 2030.

Il Gruppo ha deciso, così, di investire molto nel Paese e crescere su tutti e tre i segmenti: residenziale, commerciale e utility.

“Le previsioni delle installazioni fotovoltaiche a livello globale e per il 2020 dovrebbero subire una leggera flessione, che è stata stimata attorno al 10%. Ovviamente la situazione potrebbe mutare a seguito di decisioni prese dai vari governi europei. Crediamo che gli interventi fatti a livello europeo in termini di obiettivi al 2030, declinati poi a livello nazionale, debbano essere supportati da un cambio di rotta molto rapido, portando di fatto il settore delle rinnovabili a guidare la ripresa economica del nostro paese”.

