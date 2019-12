Si avvicina la scadenza di gennaio del programma Horizon 2020 su rinnovabili ed efficienza energetica. Qui descriviamo gli ultimi due bandi non ancora analizzati su edifici ed efficienza energetica.

Ultima chiamata per l’appuntamento di gennaio del programma Horizon 2020: ancora due bandi su edifici ed efficienza energetica mettono a disposizione complessivamente 13 milioni di euro per finanziare le migliori proposte progettuali.

La scadenza per entrambi è prevista per le ore 17:00 del 15 gennaio e i due bandi sono rispettivamente del tipo CSA (Coordination and Support Action) e RIA (Research and Innovation Action).

Tavole rotonde per edifici intelligenti

L’accesso ai finanziamenti privati per l’efficienza energetica e le energie rinnovabili rimane una sfida ostica, soprattutto a causa della mancanza di una visione comune dell’argomento tra governo, settore pubblico, privato e finanziario.

In quest’ottica, l’iniziativa “Smart Finance for Smart Buildings” ha proposto un approccio basato su un uso più efficace dei fondi pubblici, sull’aggregazione e l’assistenza allo sviluppo di progetti e sull’abbassamento del livello di rischi legato all’investimento.

Tale approccio, tuttavia, deve ancora essere applicato e condiviso con tutte le parti interessate a livello nazionale. Da parte sua, la Commissione Europea sta testando questa impostazione dal 2016 attraverso l’iniziativa “Sustainable Energy Investment Forums”.

Il bando denominato “LC-SC3-B4E-12-2020 (CSA) – National roundtables to implement the Smart Finance for Smart Buildings initiative”, quindi, si propone di finanziare iniziative rivolte a istituire tavole rotonde nazionali incentrate sugli investimenti nell’efficienza energetica, pensate come forum permanenti di discussione multilaterale che riuniscano le parti interessate, come i governi, gli enti locali e regionali, il settore finanziario, le ESCo, i proprietari di abitazioni, il settore industriale, il settore delle costruzioni e il settore delle PMI.

Le tavole rotonde dovrebbero concentrarsi sugli edifici pubblici e privati esistenti, sull’industria e sulle PMI, nonché sul rinnovamento dell’illuminazione stradale, del teleriscaldamento e delle infrastrutture di trasporto. Anche le fonti energetiche rinnovabili possono essere oggetto di attenzione se combinate con misure di efficienza energetica.

Queste tavole rotonde dovrebbero analizzare la possibilità di aggiornare le migliori pratiche esistenti a livello nazionale ed europeo, sviluppare strategie, tabelle di marcia e piani d’azione, proporre miglioramenti dei quadri politici e delle misure nazionali e seguirne poi l’attuazione, elaborando modelli di documenti e contratti per un più efficace funzionamento del mercato.

Le tavole rotonde, inoltre, dovrebbero fungere da forum dove tutte le parti interessate possano trarre insegnamenti dalle iniziative di successo e possano contribuire al processo di elaborazione delle politiche.

Per quanto riguarda, infine, la taglia dei singoli progetti per i quali richiedere il finanziamento, la Commissione indica un budget compreso tra 0,5 milioni di euro e 1,5 milioni di euro.

Informazioni sul bando National roundtables to implement the Smart Finance for Smart Buildings initiative

Efficienza energetica: gli aspetti socioeconomici

Nella strategia della “Energy Union”, l’efficienza energetica è stata riconosciuta come una risorsa che dovrebbe essere messa in grado di competere a parità di condizioni con la capacità di generazione e di avere priorità in tutte le politiche.

È necessario, però, prendere in considerazione due aspetti supplementari per creare futuri scenari politici efficaci e consentire il processo decisionale con prezzi dei combustibili fossili relativamente bassi: il valore reale dell’efficienza energetica (al di là del costo del combustibile e degli impatti energetici e non energetici) e le caratteristiche psicologiche e contestuali (come gli errori comportamentali degli utenti) che possono avere un impatto negativo sulla qualità del processo decisionale dei consumatori.

Il bando “LC-SC3-EC-4-2020 (RIA) – Socio-economic research: non-energy impacts and behavioural insights on energy efficiency interventions” si focalizza su due diversi cardini.

Il primo richiede proposte di azioni per spiegare la transizione dell’efficienza energetica da “combustibile nascosto” a “combustibile primario” e rendere più visibile il valore delle esternalità innescate dagli investimenti in efficienza energetica in diversi settori.

L’analisi dovrebbe andare oltre le misure tradizionali di riduzione della domanda di energia e delle emissioni di gas serra, includendo le esternalità positive e negative relative ad altre politiche quali la salute pubblica, la qualità dell’aria, l’impatto sugli ecosistemi, ecc.

Le azioni dovrebbero basarsi sui quadri metodologici esistenti e sui lavori già sviluppati in questo campo al fine di:

creare modelli econometrici o altri strumenti in grado di quantificare e monetizzare gli impatti diretti e indiretti non energetici (sia positivi che negativi) degli investimenti in efficienza energetica;

fornire uno strumento semplificato e basato su dati concreti che possa aiutare i decisori a definire politiche e misure ottimizzate a breve termine ed efficaci sotto il profilo dei costi, nonché strategie a lungo termine nel settore energetico;

diffondere il concetto presso le famiglie, le imprese e le istituzioni finanziarie al fine di aumentare la consapevolezza, il livello di informazione e gli investimenti per il miglioramento dell’efficienza energetica.

Il secondo cardine, invece, riguarda azioni che dovrebbero verificare, tramite le scienze comportamentali, l’efficienza energetica e gli interventi di cambiamento comportamentale attraverso prove sul campo. Tali prove dovrebbero essere finalizzate alla selezione di approcci efficaci per ottenere il massimo impatto e dovrebbero essere mirate a specifici comportamenti energetici.

I consorzi di progetto dovrebbero comprendere, da un lato, esperti di comportamento e, dall’altro, autorità pubbliche, DSO e/o organizzazioni della società civile interessate (ONG, associazioni, comunità energetiche locali, ecc.) che attuano interventi in materia di efficienza energetica.

La ricerca teorica ed empirica dovrebbe consentire di trarre conclusioni sui migliori strumenti politici come, ad esempio, misure “push e pull”, meccanismi di prezzo, incentivi, utilizzo di norme sociali, fornitura di informazioni semplificate in tempo reale e comparative sul proprio modello di consumo, ecc.

La taglia dei progetti da presentare dovrebbe essere compresa tra 1 e 2 milioni di euro.

Informazioni sul bando “Socio-economic research: non-energy impacts and behavioural insights on energy efficiency interventions”

