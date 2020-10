Le tecnologie delle energie rinnovabili creano posti di lavoro lungo l’intera filiera produttiva e possono stimolare un ampio e sostenibile sviluppo sia economico che sociale.

Lo ha indicato la settima edizione del rapporto Renewable Energy and Jobs della International Renewable Energy Agency (IRENA), secondo cui le energie rinnovabili hanno fornito 11,5 milioni di posti di lavoro in tutto il mondo nel 2019, in aumento dagli 11 milioni dell’anno precedente.

Sebbene pochi grandi mercati rappresentino ancora la maggior parte di questi posti di lavoro, l’occupazione nelle energie pulite ha iniziato a diffondersi in modo più ampio, soprattutto attraverso la proliferazione degli impianti fotovoltaici (FV), dice il rapporto.

L’anno scorso, il fotovoltaico ha provvisto 3,8 milioni di posti di lavoro, pari al 33% degli occupati a livello mondiale nel settore delle energie rinnovabili, con la Cina che ha ospitato il 38% dei posti di lavoro totali nel settore delle energie rinnovabili, e l’Asia nel suo complesso il 63%.

L’87% dell’occupazione globale nel settore fotovoltaico si è concentrata nei dieci principali paesi per la produzione di componenti, indica il rapporto, scaricabile dal link in fondo a questo articolo.

Il settore eolico l’anno scorso ha fornito 1,2 milioni di posti di lavoro. I progetti onshore continuano a predominare, ma i paesi con impianti offshore sono saliti a 18, rispetto ai 10 di un decennio fa, con catene di fornitura in continua espansione.

L’energia idroelettrica ha la maggiore capacità installata tra tutte le rinnovabili, ma la sua crescita sta rallentando, dice IRENA, come si può vedere nella sua illustrazione riepilogativa.

Il settore idroelettrico impiega direttamente quasi 2 milioni di persone, molte delle quali nella gestione e manutenzione degli impianti, ha precisato il rapporto.

Secondo lo studio, gli impianti ad isola (off-grid) rappresentano un numero crescente di posti di lavoro diretti, soprattutto in Africa, e promuovono l’occupazione nel settore agro-industriale, nella sanità, nelle comunicazioni, nel commercio locale e in altri ambiti produttivi. I posti di lavoro delle rinnovabili in America Latina sono invece concentrati nei biocarburanti e nell’energia idroelettrica.

Le opportunità di lavoro sono una considerazione chiave nella pianificazione di una crescita economica a basse emissioni di carbonio, ha indicato IRENA.

Molti governi hanno dato priorità allo sviluppo delle energie rinnovabili, in primo luogo per ridurre le emissioni e raggiungere gli obiettivi internazionali in materia di clima, ma anche per perseguire più ampi benefici socioeconomici.

Le rinnovabili potrebbero sostenere anche un migliore equilibrio di genere nel settore energetico del futuro, ha indicato il rapporto, con le donne che detengono attualmente solo il 32% dei posti di lavoro nel settore delle energie rinnovabili nel mondo.

IRENA ha sottolineato che per costruire la base di competenze necessaria alla transizione dai combustibili fossili alle rinnovabili, i Paesi avranno bisogno di una maggiore formazione professionale, di programmi di studio più solidi, di una maggiore formazione degli insegnanti e di un uso più esteso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione per l’apprendimento a distanza.

La pandemia da Covid-19 ha rilevato la sempre maggiore centralità delle energie rinnovabili per soddisfare le esigenze sociali, economiche e ambientali, dice IRENA, secondo cui la pandemia ha evidenziato l’importanza di robusti quadri politici e regolatori per le energie rinnovabili, in modo da raggiungere gli obiettivi sociali, economici e ambientali che la comunità internazionale si è posta.

