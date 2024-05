Ricerca e sviluppo nell’eolico, la risorsa più preziosa di Leitwind

A Firenze dal 29 al 31 maggio, si tiene TORQUE 2024, una conferenza di spicco nell’ambito dell’energia eolica, organizzata dall’Accademia Europea dell’Energia Eolica (EAWE).

“TORQUE”, oltre che riunire esperti di tutto il mondo per discutere e approfondire gli sviluppi nella scienza dell’energia eolica, riserva un’attenzione particolare ai giovani talenti, accogliendo numerosi dottorandi e ricercatori emergenti del settore.

Per questa edizione, Leitwind è tra gli sponsor dell’evento, anche per confermare l’importanza dell’innovazione e di soluzioni all’avanguardia, frutto soprattutto della ricerca.

L’ottimizzazione continua delle prestazioni dei prodotti e gli investimenti costanti in Ricerca & Sviluppo sono pilastri fondamentali per Leitwind, unico produttore italiano di aerogeneratori di classe Megawatt. L’impegno dell’azienda è quello di offrire prodotti sempre più efficienti e performanti e che rispettino le normative di riferimento nei vari mercati.

Negli ultimi anni, l’azienda ha dedicato particolare attenzione allo sviluppo di prodotti unici nel loro segmento. Un esempio è lo sviluppo della turbina eolica LTW90 con potenza nominale a partire da 1.0 MW. Una configurazione adatta ad aree poco ventose, e possibile per l’ampia superficie del rotore del diametro pari a 90 metri, realizzato con la pala LS44, una pala interamente prodotta da Leitwind, sviluppata a partire dalla LS39, la pala del modello LTW80.

LTW90 è costruito secondo il solito concetto modulare di Leitwind ad azionamento diretto, con generatore sincrono a magneti permanenti – un sistema installato già su 400 impianti – e sistemi elettrici indipendenti con convertitori di frequenza LeitDrive che permettono il collegamento alla rete con tecnologia IGBT.

Nelle versioni con potenze da 1.5 MW e 2.0 MW viene impiegato il nuovo generatore D4.1, che ha un sistema di raffreddamento estremamente efficiente volto ad aumentare la funzionalità dell’intero gruppo propulsore.

Il sistema elettrico del D4.1 è all’insegna della modularità. Dispone, infatti, di sistemi separati suddivisi in moduli indipendenti da 250 kW interconnessi singolarmente a un convertitore LeitDrive: in caso di guasto a un sistema ad un convertitore, gli altri sistemi possono continuare a produrre energia mantenendo l’impianto in rete.

“Il progresso tecnologico è fondamentale per trovare soluzioni durature alle sfide economiche e ambientali, come la creazione di nuovi posti di lavoro e la promozione dell’efficienza energetica. Investire nella ricerca scientifica e nell’innovazione e nel proprio capitale umano sono requisiti fondamentali per investire nello sviluppo sostenibile ed essere in prima linea nella lotta al cambiamento climatico.” Davide Albani, Head of Leitwind Business Unit.