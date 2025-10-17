La transizione verso una mobilità aziendale elettrica non si esaurisce con l’acquisto di veicoli a zero emissioni.

Richiede infrastrutture efficienti, sistemi di gestione intelligenti e un modello di servizio capace di semplificare la vita di aziende e dipendenti.

Con questo obiettivo, Eko 360 – fornitore di energia che propone anche soluzioni per l’autoconsumo da fotovoltaico e per la ricarica di veicoli elettrici – offre una soluzione completa per la gestione della ricarica dei veicoli elettrici in azienda e presso le abitazioni dei collaboratori, integrando tecnologia, assistenza e gestione amministrativa in un unico servizio.

L’azienda progetta e realizza reti di ricarica elettrica su misura, partendo dalle esigenze operative della società e dei suoi dipendenti.

Le stazioni Wallbox AC, collegate all’impianto elettrico aziendale, regolano automaticamente la potenza di erogazione grazie a un misuratore amperometrico, evitando il superamento della soglia disponibile e garantendo un utilizzo ottimale dell’energia.

Ogni utente può avere una tessera personalizzata per accedere alla ricarica, mentre il sistema di gestione in cloud consente di monitorare le erogazioni, impostare tariffe dedicate o offrire il servizio gratuitamente. L’azienda dispone così di un’infrastruttura flessibile, tracciabile e facilmente scalabile.

Un benefit aziendale anche a casa

Il servizio Eko 360 consente di estendere la rete aziendale alle abitazioni dei dipendenti.

Il dipendente può quindi ricaricare la propria auto elettrica comodamente da casa, utilizzando la fornitura domestica, ma senza sostenere direttamente il costo dell’energia: l’importo relativo alla ricarica viene stornato in bolletta e fatturato all’azienda come servizio.

Per usufruire del sistema è sufficiente che la fornitura elettrica del dipendente sia attiva con Eko 360, che si occupa anche dell’installazione della Wallbox presso l’abitazione e della completa configurazione tecnica.

Gestione e controllo con Eko Power Manager

Cuore del sistema è Eko Power Manager, la piattaforma cloud sviluppata da Eko 360 per il monitoraggio e la gestione delle stazioni di ricarica. L’azienda può visualizzare i consumi in tempo reale, gestire le ricariche aziendali e domestiche, impostare regole di rimborso e controllare i costi energetici con la massima trasparenza.

La rendicontazione automatizzata semplifica le procedure contabili e amministrative, trasformando la ricarica elettrica in un servizio aziendale strutturato e sostenibile.

Analisi, installazione, assistenza e welfare aziendale

Eko 360 accompagna l’azienda nelle diverse fasi del progetto:

analisi preliminare e dimensionamento della rete di ricarica

installazione e configurazione delle Wallbox

attivazione della fornitura energetica domestica

calcolo automatico dei consumi e storno in bolletta

assistenza tecnica e gestionale continuativa.

Oltre ai vantaggi economici e ambientali, il servizio Eko 360 può essere inserito tra le iniziative di welfare aziendale come benefit dedicato alla mobilità sostenibile.