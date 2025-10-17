INFODATA ENERGIA

Rinnovabili elettriche: 33,3% (16 ott) - PUN: 116,85 €/MWh (17 ott) - Petrolio WTI: 57,35 $/b - Gas Eu TTF: 32,38 €/MWh - CO2: 79,51 €/ton
Abbonamento PRO
longileaderboarddesktopsettembre2025jpg
TUTTE LE VOCI +
Categorie
Categorie

INFODATA ENERGIA

Rinnovabili elettriche: 33,3% (16 ott) - PUN: 116,85 €/MWh (17 ott) - Petrolio WTI: 57,35 $/b - Gas Eu TTF: 32,38 €/MWh - CO2: 79,51 €/ton
Logo QualEnergia
0
TUTTE LE VOCI +
Categorie
Most PopularNews
Home > Ricarica veicoli elettrici aziendali, la proposta di Eko 360 per imprese e dipendenti

Ricarica veicoli elettrici aziendali, la proposta di Eko 360 per imprese e dipendenti

CATEGORIE:

Dal luogo di lavoro alle abitazioni dei dipendenti, la piattaforma Eko Power Manager consente di gestire consumi, costi e rimborsi energetici in modo automatizzato, trasformando la ricarica elettrica in un benefit di welfare aziendale.

ADV
image_pdfimage_print

La transizione verso una mobilità aziendale elettrica non si esaurisce con l’acquisto di veicoli a zero emissioni.

Richiede infrastrutture efficienti, sistemi di gestione intelligenti e un modello di servizio capace di semplificare la vita di aziende e dipendenti.

Con questo obiettivo, Eko 360fornitore di energia che propone anche soluzioni per l’autoconsumo da fotovoltaico e per la ricarica di veicoli elettrici offre una soluzione completa per la gestione della ricarica dei veicoli elettrici in azienda e presso le abitazioni dei collaboratori, integrando tecnologia, assistenza e gestione amministrativa in un unico servizio.

L’azienda progetta e realizza reti di ricarica elettrica su misura, partendo dalle esigenze operative della società e dei suoi dipendenti.

Le stazioni Wallbox AC, collegate all’impianto elettrico aziendale, regolano automaticamente la potenza di erogazione grazie a un misuratore amperometrico, evitando il superamento della soglia disponibile e garantendo un utilizzo ottimale dell’energia.

Ogni utente può avere una tessera personalizzata per accedere alla ricarica, mentre il sistema di gestione in cloud consente di monitorare le erogazioni, impostare tariffe dedicate o offrire il servizio gratuitamente. L’azienda dispone così di un’infrastruttura flessibile, tracciabile e facilmente scalabile.

Un benefit aziendale anche a casa

Il servizio Eko 360 consente di estendere la rete aziendale alle abitazioni dei dipendenti.

Il dipendente può quindi ricaricare la propria auto elettrica comodamente da casa, utilizzando la fornitura domestica, ma senza sostenere direttamente il costo dell’energia: l’importo relativo alla ricarica viene stornato in bolletta e fatturato all’azienda come servizio.

Per usufruire del sistema è sufficiente che la fornitura elettrica del dipendente sia attiva con Eko 360, che si occupa anche dell’installazione della Wallbox presso l’abitazione e della completa configurazione tecnica.

Gestione e controllo con Eko Power Manager

Cuore del sistema è Eko Power Manager, la piattaforma cloud sviluppata da Eko 360 per il monitoraggio e la gestione delle stazioni di ricarica. L’azienda può visualizzare i consumi in tempo reale, gestire le ricariche aziendali e domestiche, impostare regole di rimborso e controllare i costi energetici con la massima trasparenza.

La rendicontazione automatizzata semplifica le procedure contabili e amministrative, trasformando la ricarica elettrica in un servizio aziendale strutturato e sostenibile.

Analisi, installazione, assistenza e welfare aziendale

Eko 360 accompagna l’azienda nelle diverse fasi del progetto:

  • analisi preliminare e dimensionamento della rete di ricarica
  • installazione e configurazione delle Wallbox
  • attivazione della fornitura energetica domestica
  • calcolo automatico dei consumi e storno in bolletta
  • assistenza tecnica e gestionale continuativa.

Oltre ai vantaggi economici e ambientali, il servizio Eko 360 può essere inserito tra le iniziative di welfare aziendale come benefit dedicato alla mobilità sostenibile.

TAGS:
Potrebbero interessarti
ADV

Ultimi articoli
  • 17 Ottobre 2025
PRO
Comunità energetiche, forte crescita in Italia ma target 2028 lontano
  • 17 Ottobre 2025
Svelata la “truffa” delle auto ibride plug-in
  • 17 Ottobre 2025
Il Parlamento europeo vota il divieto di importazione per gas e petrolio russi
  • 17 Ottobre 2025
PRO
Asta record in India: fotovoltaico con storage a 0,028 €/kWh
  • 16 Ottobre 2025
PRO
Più tempo per recepire la direttiva efficienza
  • 16 Ottobre 2025
PRO
Dare una seconda vita ai pannelli fotovoltaici
  • 16 Ottobre 2025
Industria, civile e trasporti, le prospettive al 2050 per Terna e Snam
  • 16 Ottobre 2025
PRO
Rame e tecnologie pulite: si rischia un deficit di offerta
  • 16 Ottobre 2025
PRO
Connessione rinnovabili, la coda delle richieste si riduce
  • 16 Ottobre 2025
Il governo prova a regolare i data center con il Dl Energia
  • 16 Ottobre 2025
Bonus veicoli elettrici, via alla piattaforma dal 22 ottobre

News dalle aziende

News dalle aziende

Tutte le News dalle Aziende

Banner 300 x 250 sopra eventi

ADV

Blocco Rubriche-Documenti

Blocco Documenti-Rubriche

Banner laterale sotto prossimi eventi

Prossimi eventi

PROSSIMI EVENTI

Tutti gli eventi

Banner corso

Ultimi articoli

QualEnergia.it

Il portale web che analizza mercati e scenari
per accelerare la decarbonizzazione dell'economia.


Editore: Qualenergia srl
Via Genova, 23 – 00184 Roma
P.IVA 12597301006
REA 1387046

MENU
PER LE AZIENDE

Promuovi la tua Azienda su QualEnergia.it.
Scrivi a: [email protected]

Qualenergia è testata registrata presso Tribunale Civile di Roma Sezione per la Stampa Registrazione n. 316/2007 del 19/7/2007

Editore di QualEnergia.it: Qualenergia srl
Via Genova 23 - 00184 Roma
P.IVA 12597301006
Numero di iscrizione ROC: 38552

È vietata la riproduzione di articoli pubblicati su QualEnergia.it senza espressa autorizzazione scritta della redazione.

® 2025 QualEnergia.it | Note legali e Privacy | Cookie Policy | Termini e Condizioni

×
0
    0
    Carrello
    Il tuo carrello è vuotoRitorna agli abbonamenti
    Continua
    Privacy Policy Cookie Policy