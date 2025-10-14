INFODATA ENERGIA

Home > Le Aziende Partner >Eko 360

Eko 360

  • 14 Ottobre 2025

CATEGORIE:

Via Boschetto, 12 - 26100 Cremona

https://www.eko-360.it/
Eko 360 è un’azienda specializzata nell’offerta di soluzioni energetiche concrete e di alta qualità.

Nasce con l’obiettivo di supportare la transizione verso un futuro più green, attraverso un approccio integrato e su misura, capace di adattarsi alle esigenze specifiche di ogni cliente.

Grazie a una visione a 360 gradi del settore energetico, Eko 360 propone un ampio ventaglio di servizi:

  • fornitura di energia elettrica e gas, con offerte trasparenti e vantaggiose;
  • progettazione, installazione e manutenzione di impianti fotovoltaici, per la produzione di energia rinnovabile,
  • soluzioni per la mobilità elettrica, tra cui fornitura e gestione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici.

L’azienda si pone come partner strategico per clienti privati, aziende e pubbliche amministrazioni, offrendo soluzioni pensate per ridurre consumi e costi energetici, migliorando al contempo l’impatto ambientale.

Il traguardo che Eko 360 intende raggiungere è ambizioso e concreto: soddisfare il fabbisogno energetico dei propri clienti attraverso energia prodotta da impianti fotovoltaici di proprietà, alimentati esclusivamente da fonti rinnovabili.

