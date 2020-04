Per supportare gli operatori nell’apertura in sicurezza dei cantieri, la Commissione nazionale paritetica per la prevenzione degli infortuni e l’igiene nei luoghi di lavoro (CNCPT) ha messo a punto una serie di indicazioni applicative per rispettare le indicazioni contenute nei vari DPCM e soprattuttutto nel Protocollo del 24 marzo siglato da associazioni e sindacati.

Qui sotto trovate tutta la documentazione utile (in pdf o docx), elaborata da un apposito gruppo di lavoro coordinato dallo staff tecnico della CNCPT, che ha elaborato degli indirizzi operativi Covid-19 da attuare nei cantieri edili, secondo i vari punti del Protocollo.

Con le procedure sono state definite e declinate, le azioni che ciascun soggetto, in modo specifico, è chiamato ad adottare mantenendo in evidenza – spiegano da CNPT – che la prevenzione del rischio è il risultato della osservanza da parte di tutti dei compiti affidati a ciascuno.

Qui la raccolta di QualEnergia.it con tutte le notizie e i provvedimenti relativi all’ emergenza Covid-19

