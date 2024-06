QCells, prima azienda del fotovoltaico ad adottare la tecnologia di metallizzazione fine di Lumet

Qcells potrà diventare la prima azienda dell’industria fotovoltaica a implementare la tecnologia di metallizzazione fine di Lumet per le sue linee di celle solari.

Durante la fase di metallizzazione della produzione delle celle solari sulla superficie della cella vengono serigrafati dita conduttive d’argento.

L’industria ha cercato a lungo di ridurre la larghezza delle dita, sia per diminuire il consumo di argento che per ridurre l’ombreggiamento della luce.

Questa tecnologia è ora in grado di produrre dita di larghezza inferiori a dieci micron, consentendo ai produttori di celle solari fotovoltaiche di ottenere una maggiore efficienza.

Dopo lunghe valutazioni e test, Qcells ha deciso di adottare la tecnologia di metallizzazione Lumet per le sue future linee di celle solari fotovoltaiche.

Danielle Merfeld, CTO di Qcells ha spiegato che “c’è un enorme potenziale nella tecnologia di metallizzazione Lumet, che rappresenta una svolta su più fronti, stabilendo record per le linee più fini: costi più bassi, massima efficienza e massima velocità e minimo ingombro”.

“Inoltre – aggiunge Merfeld – con l’impegno di Qcells nell’espansione della nostra produzione nella sede degli Stati Uniti, il basso Capex e l’elevato livello di automazione dei sistemi Lumet possono essere molto interessanti. E per tutti questi motivi, siamo entusiasti di affermare che Qcells sarà il primo a introdurre questa tecnologia sul mercato e non vediamo l’ora di fare ulteriori passi per approfondire la nostra partnership strategica con Lumet”.