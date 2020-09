A partire da ottobre Q CELLS lancia i propri moduli fotovoltaici innovativi studiati per applicazioni su edificio.

La nuova gamma Q.PEAK DUO-G9 sarà composta da tre tipologie di moduli in diversi formati ad alta potenza e dotati della nuova tecnologia Q.ANTUM DUO Z.

Questa tecnologia permette di eliminare gli spazi morti tra le celle, riducendo gli sprechi e migliorando le performance dei moduli, oltre che l’efficienza raggiungendo un valore di circa il 21%.

La versione residenziale Q.PEAK DUO BLK SL-G9 con 120 celle total black di tipo Half Cut permette di raggiungere, su un formato ridotto, 345 Wp di potenza e si affianca al modello Q.PEAK DUO ML-G9 studiato per tetti commerciali e industriali da 390 Wp su 132 celle.

Su entrambi i moduli sarà possibile optare per la nuova formula PLUS che estende la garanzia dei prodotti a 25 anni.

Infine, la gamma si completa con i più grandi modelli da 156 celle e una potenza in uscita fino a 465 watt.

Oltre alla tecnologia Zero Gap tutta la gamma prevede l’utilizzo di celle realizzate nel più grande formato di 161,7 mm e l’innovativo sistema di interconnessione a 12 micro busbars. Obiettivo è migliorare le prestazioni dei moduli mantenendo funzionalità, formato e peso per focalizzarsi su applicazioni per edificio.

I moduli G9 rappresentano i moduli solari monocristallini più avanzati realizzati ad oggi da Q CELLS.

Un Webinar di presentazione dei moduli si svolgerà il 15 settembre alle ore 14.30.

