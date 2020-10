SMA è alla ricerca dei pionieri del fotovoltaico che sono stati i veri precursori dell’odierna rivoluzione energetica.

Queste persone con i loro impianti fotovoltaici hanno posto le basi per un approvvigionamento di energia decentralizzato e sostenibile.

Per premiarli, l’azienda ha organizzato un’iniziativa fotografica a cui possono partecipare tutti i gestori di impianti che abbiano installato un inverter FV o un inverter per batterie SMA da almeno 15 anni e che producano energia solare ancora oggi.

Tra tutti i partecipanti, SMA estrarrà a sorte 15 pacchetti Solar Outdoor. Il termine di scadenza per la partecipazione è il 31 dicembre 2020.

Nei primi anni del fotovoltaico a spingere questi impianti era qualcosa per pochi “stravaganti” e “sognatori” che, grazie a una visione unica, installarono inverter e moduli fotovoltaici.

Spesso si trattava di inverter SMA. L’inverter FV 1500, infatti, nel 1991 fu il primo inverter fotovoltaico prodotto in serie sul mercato, e la tecnologia a stringa concepita da SMA nel 1995 semplificò notevolmente l’installazione degli impianti fotovoltaici, ponendo le basi per il successo futuro dell’intera tecnologia fotovoltaica. All’inverter fotovoltaico seguirono nel 1995 il primo Sunny Boy e nel 2008 l’inverter Sunny Boy TL con più di un milione di vendite in tutto il mondo.

Il concorso: come partecipare

SMA desidera ora far rivivere i primi anni del fotovoltaico attraverso un’iniziativa fotografica a cui può partecipare chi abbia residenza in Germania, Austria, Svizzera, Belgio, Paesi Bassi, Lussemburgo, Francia, Italia, USA, Australia e che almeno 15 anni fa abbia installato un inverter fotovoltaico o a batteria SMA e il cui impianto fotovoltaico sia in funzione ancora oggi.

È necessario pubblicare un post sui social media con l’hashtag #PVPioneers, foto della propria persona, l’inverter SMA e alcuni dati chiave.

È possibile anche inviare il tutto a SMA per e-mail (pvpioneers@SMA.de) o per posta. Le foto verranno esposte su un social wall, una galleria fotografica digitale, sul sito web di SMA.

Una giuria sceglierà tra tutte le foto le 15 più d’effetto, che saranno premiate con un pacchetto Solar Outdoor.

