Il 2020 è partito con una sfida inaspettata, una variabile ignota che ha messo alla prova il mondo intero. Anche Sun Ballast – si legge in una nota aziendale – ha giocato la propria partita: gli executive superiori e lo staff hanno fatto muro, senza smettere mai di fornire il proprio servizio, prendendo le dovute precauzioni e nel totale rispetto delle leggi.

Dopo l’inevitabile calo di marzo e aprile, i volumi di vendita sono aumentati a maggio del 10% e a giugno del 45%, rispetto agli stessi mesi di un anno prima. Prendendo in esame il primo semestre 2020 il dato è leggermente più alto del primo semestre 2019. Non sono i risultati di crescita che l’azienda aveva previsto a fine 2019, tuttavia, l’azienda è tornata ai livelli di produzione pre-covid.

“Come titolare del gruppo, non ho dovuto esercitare nessuna opera di convincimento e/o persuasione. In maniera autonoma i capi Divisione hanno gestito dapprima il setup dello smart-working e poi il rientro in sede”, ha spiegato Maurizio Ianuzzi, direttore esecutivo di Sun Ballast.

Nei primi sei mesi dell’anno Sun Ballast ha lanciato il nuovo modello 5° vela Connect.

Una soluzione che, oltre ad avere le caratteristiche classiche degli altri sistemi Connect, cioè elevata resistenza al vento, bassi carichi in copertura, velocità d’installazione ed economicità, ha la qualità di preservare lo spazio in copertura.

Inoltre, è un sistema modulabile, perché le file e i pannelli si possono interrompere per poi proseguire e ciò facilita la gestione di alcune problematiche come evitare elementi di disturbo (ombre, camini, lucernari, antenne o linee vita).

Poi è arrivato il sodalizio fra Sun Ballast e INSUN, puntando sull’approccio pioneristico dell’azienda.

INSUN è la nuova, unica e innovativa, piattaforma dedicata alla progettazione degli impianti fotovoltaici.

Da luglio Sun Ballast è presente nelle librerie delle strutture all’interno della piattaforma INSUN. I vantaggi saranno molteplici sia dal punto di vista tecnico che commerciale, e a tutti i livelli (progettisti, distributori, installatori).

La Piattaforma guida l’utente attraverso l’intero progetto, partendo, dalla geolocalizzazione della copertura e/o importando direttamente un layout. Si stabilisce l’area interessata all’impianto, ombreggiamenti, scelta della struttura e calcolo statico, moduli, inverter, quadri di stringa, eccetera.

Il tutto attingendo dalla libreria in cui si trovano i dati completi inseriti e gestiti direttamente dai produttori. Infine, si possono inserire tutti i dati finanziari, ottenendo un summary completo di dimensionamento impianto, dati di produzione e rientro economico dell’impianto.

Viene lanciato un lead diretto a distributori e/o produttori che, in base alle regole commerciali prestabilite dai produttori, gestisce e restituisce rapidamente l’offerta al cliente/utilizzatore della piattaforma.

Questa soluzione velocizza non solo i tempi e la qualità della progettazione, ma anche la gestione della preventivazione fra utente e fornitore, facilitando la comunicazione e quindi il lavoro degli attori della filiera del fotovoltaico.

Il modello di business INSUN è anch’esso innovativo: la piattaforma è completamente gratuita per chi la utilizza, non ci sono canoni o licenze; sono i produttori, come Sun Ballast a pagare per la piattaforma.

“Sun Ballast ha voluto sposare il progetto INSUN perché abbiamo intuito le enormi potenzialità in termini di servizio e valore aggiunto da offrire ai nostri clienti. I nostri operatori si stanno addestrando per poter offrire tutta la consulenza tecnica necessaria ad agevolarne l’utilizzo. Il piano di lancio prevede diversi webinar tecnici”, ha detto Iannuzzi.

