Cleantech Group ha conferito a sonnen il premio “European Deal of the Year” per la sua acquisizione da parte di Shell New Energies. Le motivazioni.

È stata premiata l’operazione che, nel periodo compreso tra marzo 2018 e marzo 2019, si è distinta non solo per le sue caratteristiche strettamente finanziarie, ma anche per il suo impatto in senso più ampio e per ciò che lascia presagire sul futuro delle negoziazioni tra imprese di clean technology e investitori, sulla direzione e sul futuro dell’innovazione sostenibile.

Il premio sottolinea la crescente necessità di innovazione nell’ambito delle risorse e di nuove e potenti alleanze capaci di sbloccare i mercati e di raggiungere la portata necessaria per trasformare il presente in un futuro decarbonizzato ed efficiente sotto il profilo delle risorse (nella foto: Richard Youngman, CEO di Cleantech Group e Christoph Ostermann, co-fondatore e CEO di sonnen).

La scelta di sonnen secondo Cleantech Group



“Quest’anno in Europa ci sono state altre operazioni che hanno superato questo accordo in termini di ritorno sull’investimento, ma il messaggio di questo premio trascende la finanza”, ha dichiarato Richard Youngman, CEO di Cleantech Group che offre consulenza ed eventi per catalizzare opportunità di crescita sostenibile alimentate dall’innovazione.

“La vendita di sonnen a Shell New Energies trasmette un messaggio chiaro: siamo tutti sulla stessa barca. Parla dell’importanza di aprire le porte a un futuro di alleanze insolite, di grandi e piccole imprese, di operatori storici e innovatori che collaborano attingendo a culture diverse, facendo leva sui reciproci vantaggi”.

Il premio rientra nella serie inaugurata da Cleantech Group nel 2002 per celebrare i successi di aziende, investitori e privati.

