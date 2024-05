Le offerte e i prodotti per il fotovoltaico di GoodWe a Intersolar 2024

GoodWe anche quest’anno svolgerà le visite guidate GoodWe PLUS+ nel corso della fiera Intersolar presso lo stand B4-210/B4-109 dove ha riservato regali e sorprese estive per i visitatori.

Il link per l’iscrizione al tour: INTERSOLAR 2024 – GoodWe PLUS+ Tours

Quest’anno come parte del programma di fedeltà GoodWe PLUS+ verrà annunciato il lancio della campagna Tripli Punti, incentrata sull’installazione di inverter ibridi selezionati nei mercati europei.

Nell’ambito del programma di fedeltà per gli installatori GoodWe PLUS+, la promozione Tripli Punti offre punti fedeltà tripli per ogni inverter ET PLUS+, ET PLUS+ (16A) e della serie EH installati in Europa e registrati sulla piattaforma SEMS da GoodWe tra il 1° aprile e il 31 luglio 2024.

Durante la campagna, i membri di GoodWe PLUS+ guadagneranno punti fedeltà ad un tasso triplo rispetto al normale per i prodotti citati, aumentando così il loro potenziale di ricompensa per ogni installazione registrata.

Durante l’Intersolar verrà presentata anche la nuova serie Lynx C 60 kWh; si tratta di un sistema flessibile di batterie per lo stoccaggio di energia C&I e una soluzione di accumulo intelligente per applicazioni commerciali di piccole e medie dimensioni.

GoodWe presenterà anche il suo nuovo dipartimento aziendale GoodWe BIPV Solutions con una parte speciale dove si presenterà il prodotto Suncake, il kit solare per l’ambiente urbano.



“Come azienda radicata nel settore delle energie rinnovabili siamo consapevoli del ruolo importante che svolgono i nostri distributori, installatori e clienti italiani. Con queste iniziative che puntano ai nostri clienti vorremmo offrire i nostri servizi di elevata qualità che riguardano il programma di fedeltà GoodWe PLUS+ con la sua parte intergativa, cioè la campagna promozionala Tripli Punti”, ha dichiarato Maria Petreska, la Senior Marketing Manager EMEA per GoodWe.